Новорічне диво: поблизу Татарбунар розквітла унікальна рослина, занесена до Червоної книги

В українській Бессарабії вперше виявили дивовижне природне явище для цієї пори – цвітіння пізньоцвіту анкарського, унікальної рослини, яка занесена до Червоної книги України. Місцеві мешканці називають його брандушкою.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці національного природного парку "Тузлівські лимани".

"Дивовижне явище природи – коли на дворі Новий воєнний рік, це диво вже "оголосило початок весни" побачивши світ у басейні річки Кагильник недалеко від м. Татарбунари", – написали фахівці.

Україна обов'язково відродиться

Як йдеться у повідомленні, ця рослина вважається найбільш раннім ефемероїдом серед первоцвітів. Раніше в цих краях його реєстрували дуже часто, але в лютому. А в цей зимовий сезон, вона вже почала показувати свої перші листки одразу після зимового сонцестояння у 2023 році і перші рослини зацвіли наприкінці грудня 2023 року.

"Основна загроза рослині – антропогенна трансформація місць, де вони ростуть, випасання худоби в зимовий період, розорювання степів та лісорозведення на степових ділянках, надмірне рекреаційне навантаження, збирання з метою продажу, викопування бульбоцибулин.

Також екологи зазначають, що через протизаконне розорювання близько 80% степових ділянок у НПП "Тузлівські лимани" ця рослина зникла в нацпарку. Її мають намір відтворювати під час війни на території нацпарку.

"Я є голос безголосої природи, і я, як багато моїх колег і друзів в Україні й за кордоном, боротимусь за природу, і за мою країну Україну до переможного кінця. Україна обов'язково відродиться! Ми разом із безстрашною українською армією, кожен як може, повинні захищати свою землю від віроломних варварів – від російської імперії зла. Борітеся – поборете, вам Бог помагає!", – написав представник парку Іван Русєв.

Нагадаємо, у зв'язку зі зміною сезонів кімнатні рослини потребують нашої уваги та турботи. Садівник Василь дав кілька порад, які допоможуть правильно попіклуватись.

Читайте також: