Новорічне диво: у Дніпрі 1 січня народилось лише одне немовля, його батьки під вибухи тікали з Маріуполя

У Дніпрі в новорічну ніч вперше за чверть століття народилось лише одне немовля. Батьки дитини на початку війни під звуки вибухів тікали з Маріуполя Донецької області.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Філатов розповів, що в новорічну ніч у Дніпрі народилось лише одне немовля. Його батьки - Ольга та Микола до повномасштабного вторгнення Росії жили у мирному Маріуполі. Родина уже виховувала доньку, мала власний бізнес та мріяла про ще одну дитину. Проте до Маріуполя прийшли російські окупанти і українці під звуки вибухів змушені були тікати з рідного міста.

"Головна мрія родини здійснилася саме у Дніпрі. Сьогодні о 01:12 ночі в пологовому будинку Дніпра на світ з’явився Данило. Здоровий міцний богатир, зростом цілих 57 см. Дуже символічно, що він – єдине немовля, яке цієї новорічної ночі народилося в місті. За майже чверть століття таке у нас вперше", - написав мер Дніпра.

Нагадаємо, на Миколаївщині в новорічну ніч в жительки села Бузьке почались пологи, але через те, що "швидка" застрягла дорогою, народжували по Skype-зв'язку з лікаркою з Нової Одеси. Близько 00.00 на світ з'явилась дівчинка.

Читайте також: