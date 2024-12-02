Новорічне шоу-казка від ілюзіоністів Magic Brothers збере столичний Палац Спорту

Ілюзіоністи з Magic Brothers брати Томашевські разом зі Святим Миколаєм протистоятимуть підступному лиходію та рятуватимуть новорічне диво. У боротьбі зі злом Королі Магії вдадуться до видовищних фокусів та магії, які не залишать байдужими жодну дитину чи дорослого, яскравих циркових номерів з елементами повітряної гімнастики, майстерної ілюзії, оригінальної хореографії, гумору та підкорять стихію вогню. Роль Святого Миколая виконає один з кращих тенорів України, номінант Grammy та володар премії Billboard у жанрі класичний Crossover Юрій Годо. Оперний співак вже відомий виступами у “Реал-Опера» та «Карнегі-Хол», а також театрах багатьох столиць світу.

Масштабні ілюзіони були розроблені спеціально для цьогорічного шоу. Кожний фокус є унікальним, і більшість з них демонстрував всесвітньовідомий Девід Коперфілд. Також у програмі авторські ілюзії від братів Томашевських, які створювались протягом року спеціально для Палацу Спорту. Тому нове шоу - це справжня історична подія у світі магії для українського глядача.

Брати Томашевські з Magic Brothers вже давно стали справжньою YouTube-сенсацією. Відео унікальних трюків у виконанні талановитих українців збирають мільйони переглядів, а цього року ілюзіоністи тричі об'їхали країну з яскравим ілюзіонним шоу ДИВОVISION, який оцінили і назавжди полюбили глядачі у різних містах. Тільки у столиці “Королі Магії" зібрали 13 аншлагів у Bel Etage Music Hall, а зараз ілюзіоністи повертаються з яскравим новорічним шоу-казкою на головну сцену країни у Палаці Спорту.

Квитки: https://concert.ua/uk/events/koroli-magiyi

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