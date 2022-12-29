Новорічне ворожіння: як та коли загадати бажання, щоб воно збулося

У ніч проти 1 січня часто загадують найзаповітніші бажання і вірять, що вони обов'язково збудуться. Читайте в матеріалі ТСН.ua, як ворожити на Новий рік 2023 та як правильно загадувати бажання.

Як загадати новорічне бажання, щоб воно збулося

Якщо у вас є заповітне бажання і ви дуже хочете, щоб воно обов'язково здійнилося, його потрібно правильно загадати в новорічну ніч. Є кілька способів, щоб це зробити:

Годинник — бажання потрібно загадати рівно опівночі. Однак дуже важливо не пропустити цей момент. Тому підготуватися краще заздалегідь. На папері напишіть найзаповітніше бажання, щоб воно закарбувалося в вашій пам'яті. Його потрібно формулювати конкретно і не використовувати часточку "не". Наприклад, писати "Хочу знайти другу половинку" замість "Не хочу бути самотньою/ім". Рівно о 00:00 під бій курайнтів промовте своє бажання про себе. Ялинка — потрібно взятися за верхівку новорічного дерева (не важливо штучне воно чи живе), а потім вголос сказати своє бажання. Після цього провести злегка верхівкою з боку в бік і ще раз промовити фразу, але вже про себе. Віск — для проведення ритуалу вам знадобляться чиста тарілка та свічка. Свічку потрібно запалити і тримати над посудиною. Потім намалювати за допомогою крапель воску широкий хрест, щоб він був від одного краю до іншого. Під час малювання повторюйте своє бажання. Потім влити в тарілку холодної води до країв, тричі повторити бажання і промовити "Отче наш". Далі тарілку краще прибрати у недоступне місце, щоб її ніхто не забрав. Коли вода повністю випарується, бажання здійсниться. Папір — потрібно своє бажання написати на аркуші паперу (головне не беріть формат А4), а потім скласти його чотири рази. Запаліть свічку і потім від вогню підпаліть папірець. Коли він згорить до тла, попіл потрібно розчинити у келиху з шампанським. До останнього удару годинника рівно опівночі встигніть випити цей напій до дна.

Ворожіння на новорічні свята: про що пам'ятати

Особливим періодом для ворожіння вважаються два тижні після Нового року. Однак, щоб дізнатися про своє майбутнє, потрібно дотримуватися кілька правил:

до ворожіння краще ставитися серйозно;

іншим людям не варто розповідати про результат, інакше він може не здійснитися;

у ніч проти суботи краще не ворожити.

Як ворожити на Новий рік за телефонним дзвінком

Як ворожити на Новий рік / Фото: Pexels

Раніше існувало повір'я, кого зустрінеш першого в Новий рік, з тим його і проведеш. А ще звертали увагу на те, хто першим увійде в будинок. Сьогодні можна поворожити сучасним методом. Наприклад, подивитися, хто першим зателефонує вам у новорічну ніч:

Близький родич — протягом всього року ви будете багато часу приділяти своїй родині, можливо на вас чекає поповнення в сім'ї.

— протягом всього року ви будете багато часу приділяти своїй родині, можливо на вас чекає поповнення в сім'ї. Хороший друг — рік обіціє бути безпечним, тому можна не боятися ворогів. Навіть якщо конкуренти задумають якісь капості, за підтримки друзів у вас все вийде.

— рік обіціє бути безпечним, тому можна не боятися ворогів. Навіть якщо конкуренти задумають якісь капості, за підтримки друзів у вас все вийде. Шеф або колеги по роботі — чекайте на перспективні проєкти в прийдешньому році, можете очікувати премії чи підвищення заробітної плати, кар'єрного зростання.

— чекайте на перспективні проєкти в прийдешньому році, можете очікувати премії чи підвищення заробітної плати, кар'єрного зростання. Незнайома людина — в новому році будуть труднощі, наприклад, проблеми з шахраями або неприємності на роботі.

Ворожіння на крупах, злаках чи насінні

Це ворожіння потрібно проводити увечері. Потрібно взяти непрозорий мішечок, насипати в нього жменю рису, пшениці, перлової крупи, насіння соняшника. Все ретельно перемішати. Потім зачерпнути долонею невелику жменю, прошепотіти "Насіння та зерно, будьте заодно, ясність внесіть, майбутнє мені покажіть" і висипати на тарілку. Не полінуйтеся детально порахувати крупи та насіння кожного виду, якого зерна більше, таким і буде пророцтво:

Перлова крупа — на вас чекає прекрасний рік, який буде супроводжуватися удачею та успіхами. Встигайте вчасно користуватися всіма привілеями, які подарує доля.

— на вас чекає прекрасний рік, який буде супроводжуватися удачею та успіхами. Встигайте вчасно користуватися всіма привілеями, які подарує доля. Соняшник — не надто легким буде рік, тому варто готуватися до неприємностей і розчарувань, можливі зради чи втрати у вас чи у близьких людей.

— не надто легким буде рік, тому варто готуватися до неприємностей і розчарувань, можливі зради чи втрати у вас чи у близьких людей. Рис — прийдешній рік буде яскравим та цікавим, в ньому буде чимало подій, які можуть принести радість (подорожі, нові знайомства).

— прийдешній рік буде яскравим та цікавим, в ньому буде чимало подій, які можуть принести радість (подорожі, нові знайомства). Пшениця — у фінансовому плані рік буде кращим, ви зможете накінець "встати на ноги". Однак багато що буде залежати від вашої наполегливості.

Новорічне ворожіння від скандинавів

У праву руку потрібно взяти золотий або срібний ланцюжок, а потім підкинути його над столом. Ретельно придивіться до форми, яку він при цьому утворив:

дерево — втілення заповітної мрії;

бант — весілля або подарунок;

коло — в сім'ї можливі невеликі проблеми;

заплутаний вузлик — труднощі;

серце — кохання;

рівна смуга — тиша і спокій;

трикутник — удача в фінансовому плані.

Як в Німеччині ворожать на кохання в новорічну ніч

Ворожіння на Новий рік / Фото: Pexels

Потрібно взяти три келихи з рідинами одного кольору. Одна повинна бути солена, інша гірка і ще одна солодка. Попросіть гостей перемішати келихи, щоб ви не знали, де який. Навмання візьміть один:

солодкий напій — любов буде взаємною та щасливою;

гіркий — на вас чекає самотність;

солоний — чоловік може почати вас зраджувати.

Як ворожити на Новий рік на здійснення бажання

Таке ворожіння популярне в Іспанії. Ввечері 31 грудня потрібно налити у склянку воду і залишити її на ніч в своїй спальні. Наступного дня, тобто 1 січня, загадайте бажання. Візьміть ще одну пусту склянку, поставте її поряд з ліжком і повільно переливайте воду, думаючи про свою мрію. Коли ритуал закінчиться, потрібно подивитися на стіл. Якщо ви не розлили воду або на поверхні є лише 3-4 краплі, найближчими місяцями бажання здійсниться. Якщо ж пролилося більше — не здійсниться.

Як розважити гостей за допомогою ворожіння на Новий рік

Це ворожіння скоріше жартівливе. Візьміть непрозорий мішок, ручку та папірці. Напишіть на папірцях будь-які передбачення. Наприклад, "Ви будете щасливі в Новому році" або "Ваша сім'я поповниться до кінця року". Запропонуйте гостям витягнути папірець, щоб вони отримали пророкування.

Ще одним способом провести це ворожіння — взяти келихи. Вони повинні бути однаковими. На ніжки потрібно прикріпити передбачення за допомогою скотча. Коли гості оберуть свої келихи і вип'ють напій, то зможуть прочитати пророцтво.

Як ворожити на солодощах

Як ворожити на Новий рік / Фото: pixabay.com

Покладіть смаколики у непрозорий мішок. Можна покласти декілька одного виду, щоб було веселіше. Витягнувши смачненьке, гості зможуть отримати невелике пророцтво:

кіндер-сюрприз — народження дитини;

горіх — новосілля;

мандарин — зміцнення здоров'я;

льодяник — підвищення заробітної плати;

яблуко — вдалий шлюб;

шоколад — кар'єрне зростання;

печиво — багатий спонсор.

Звичайно можна кожному смаколику приписати своє передбачення, головне, щоб всі знали, що означає той чи інший предмет.