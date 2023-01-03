Новорічне застілля завершилось смертю: житель Сумщини вбив свого брата (фото)

В Сумській області зведений молодший брат вбив старшого, коли той спав.

Про це повідомили у поліції Сумщини.

"Новорічне застілля братів закінчилось летальними наслідками для одного з них. Напередодні свята два звідних брати вживали алкогольні напої, коли молодший пішов, старший ліг спати. Через деякий час 40-річний чоловік раптово повернувся, взяв кухонний ніж і завдав декілька ударів старшому брату та втік", - розповідають в поліції

Вбивство на Сумщині, фото поліції

На місце події негайно виїхали білопільські правоохоронці. Вони встановили особу зловмисника, який був раніше неодноразово судимий, та затримали його. Під час огляду місця події поліцейські вилучили речові докази, зокрема ніж, яким було вбито чоловіка.

Вбивство на Сумщині, фото поліції

Від отриманих колото-різаних ран 48-річний місцевий мешканець помер у лікарні.

У поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство". Зловмиснику вже повідомили про підозру у скоєному.

Нагадаємо, у центрі Львова патрульні затримали 35-річну жінку за порушення комендантської години. Під час перевірки домументів з'ясувалося, що вона перебуває два роки в розшуку за вбивство.

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