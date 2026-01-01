- Дата публікації
Новорічне звернення Зеленського, атака дронів у РФ та вибухи у Луцьку: головні новини ночі 1 січня 2026 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
Новорічне звернення президента Зеленського: повний текст Читати далі –>
У Луцьку та Ковелі пролунали вибухи: міста атакували дрони, працювало ППО Читати далі –>
Перший удар у новому році: невідомі дрони атакували НПЗ в Краснодарському краї РФ Читати далі –>
Замість святкових вогнів: під час атаки БпЛА у Луцьку спалахнула сильна пожежа Читати далі –>
У Росії заявили про масовану атаку дронів на Москву: що відомо Читати далі –>