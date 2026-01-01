ТСН у соціальних мережах

Вибухи у Луцьку

Вибухи у Луцьку / © із соцмереж

Укрaїнa
Вибухи у Луцьку

Новорічне звернення Зеленського, атака дронів у РФ та вибухи у Луцьку: головні новини ночі 1 січня 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 1 січня 2026 року:

  • Новорічне звернення президента Зеленського: повний текст Читати далі –>

  • У Луцьку та Ковелі пролунали вибухи: міста атакували дрони, працювало ППО Читати далі –>

  • Перший удар у новому році: невідомі дрони атакували НПЗ в Краснодарському краї РФ Читати далі –>

  • Замість святкових вогнів: під час атаки БпЛА у Луцьку спалахнула сильна пожежа Читати далі –>

  • У Росії заявили про масовану атаку дронів на Москву: що відомо Читати далі –>

