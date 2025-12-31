Новорічне звернення Зеленського: що сказав президент українському народові

Новорічне звернення президента України Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський виголосив традиційне новорічне зверення перед Новим 2026 роком.

Зеленський відверто визнав, що хотів би у цьому зверненні сказати, що мир настане за декілька хвилин.

«На жаль, я поки що не можу цього зробити, але з чистою совістю ми всі можемо сказати, що Україна точно робить для миру все», — запевнив він.

Президент зазначив, що повернувся до Києва лише вчора. Загалом його команда провела у дорозі майже 50 годин.

Мирна угода

Зеленський повторив, що мирна угода готова на 90%. Лишається ще 10.

«І це значно більше, ніж просто цифри. Це 10%, у яких насправді все. Це про 10%, які визначатимуть долю миру, долю України і Європи. Те, як житимуть люди. 10% для збереження мільйонів життів. 10% рішучості, яка потрібна, аби мир запрацював на всі сто. 10% такої необхідної єдності і мудрості української, американської, європейської, всього світу. 10% до миру», — сказав він.

Закінчення війни, але не закінчення України

Водночас, Зеленський наголосив, що українцям потрібно знати правду.

«Чого хоче Україна? Чого хоче Америка? Чого хоче Росія? Чого хоче Європа і весь світ? Почнемо з найголовнішого. Чого хоче Україна? Миру? Так. Чи будь-якою ціною? Ні», — пояснив він.

Він нагосив, що українці хочуть закінчення війни, але не закінчення України. Хоч і дуже втомились Сильно.

«Чи значить це, що ми готові здатись? Сильно помиляється той, хто так думає і він очевидно за всі ці роки так і не зрозумів, хто такі українці», — запевнив президент.

Зеленський нагадав, що наша країна тримається уже 1407 днів повномасштабної війни. Це більше, ніж нацистська окупація багатьох наших міст у Другу світову.

Чому досі не закінчилася війна

«Чи хочемо ми, аби війна закінчилась? Безумовно. Чому цього досі не сталося? Відповідь по сусідству з нашою державою. Чи може Росія закінчити війну? Так. Чи хоче вона цього? Ні. Чи може світ примусити її до цього? Так. І тільки так це спрацює», — зазначив президент.

Він нагадав, що Росія ніколи не закінчує свої війни сама. Лише тиск від інших, який самі вони називають «жест доброї волі».

«Так було в усі роки, коли Росія з кимось воювала, тобто в усі роки її існування. Це можуть підтвердити всі, на кого в різні часи Москва війною йшла. Польща, Туреччина, Фінляндія, Сирія, Грузія, Абхазія, Осетія, Чечня», — навів історичні приклади Зеленський.

Чи віддасть Україна Донбас

«Америка. Весь світ. Вийдіть із Донбаса і все закінчиться. Так у перекладі з російської звучить обман. У перекладі на українську, англійську, німецьку, французьку та, власне, будь-яку мову світу. Невже тоді їм досі хтось вірить? На жаль», — визнав президент.

За його словами, після окупації Криму, захоплення частини Донеччини і Луганщини, повномасштабного вторгнення 24 лютого, після Бучі, Маріуполя, Оленівки і всього, що робить Кремль весь цей час, вірити їм, на слово, це просто вирок — міжнародній безпеці і кожному лідеру, який просто має захищати свій народ.

Гарантії безпеки

Зеленський наголосив, що мирна угода має бути ратифікована Конгресом Сполучених Штатів і європейськими парламентами

«Підписи під слабкими угодами тільки підживлюють війну. Мій підпис стоятиме під сильною угодою», — запевнив він.

Відносини зі США

Зеленський пригадав про непрості відносини з Трампом і про їхню суперечку в Овальному кабінеті Білого дому у лютому 2025 року.

«І, скажу чесно, було зовсім непросто досягти такої зміни градусу у відносинах України і Сполучених Штатів. Від першого Овального кабінету та усіх гострих кутів у ньому до розмови у Мар-а-Лаго (резиденція Трампа у Флориді — Ред.), яка засвідчила факт, що без України нічого не вийде. Україна відстояла своє право голосу. І всі бачать, що Україна себе поважає, а тому поважають нас, поважають Україну. І найбільш очевидний доказ цього — сім зустрічей, які були у мене цьогоріч з президентом Америки, і в якій би точці світу ми не бачились — Вашингтон, Нью-Йорк, Гаага, Ватикан — президент США завжди згадує про наш народ. Каже про те, як відважно українці б’ються», — сказав він.

Зеленський висловив впевненість, що зупинити війну у 2026 році можливо.

Україна — щит Європи

Президент попередив європейців, що якщо Україна впаде — наступними жертвами агресора будуть вони.

«Ми маємо повне право сьогодні казати, Україна — це насправді єдиний щит, який зараз відділяє комфортне європейське життя від „руского міра“. І у більшості лідерів не виникає питання, навіщо підтримувати Україну. Бо якщо, не дай Боже, Україна впаде, будуть наступні питання. Навіщо підтримувати Польщу? І хто воюватиме за держави Балтії? І що робити без України в НАТО? Україна потрібна Європі, а Європа — Україні. Ми відчуваємо це, як ніколи», — сказав він.

«За мить Новий рік, мільйони з нас його чекають, і Новий рік у нас буде попри все, бо ми такі люди, ми українці, ми щось придумаємо, ми приготуємо, у нас буде гарно, буде смачно, буде келих шампанського, може у когось щось міцніше, і буде тост. Дуже важливі слова. Тост один на всіх для мільйонів українців. За воїнів наших, що зараз на нулі. За кожного, хто віддав життя заради України. За всіх, хто щодня нас рятує і навчає. За всіх, хто завжди і навіть в цю ніч на чергуванні. Пожежні, лікарі, енергетики. За наших, які повернулись з полону і які цей Новий рік зустрінуть вдома. За всіх, кого ми чекаємо. За всіх, хто нам допомагає. За те, щоб закінчилася ця війна. За те, що мир наступив. За те, щоб ворогу нічого не вдалося і не вдасться. Допоки ось так ми боремось. Допоки ось так ми тримаємось. Допоки є українцями. Росії доведеться закінчити війну, як тільки вони знайдуть для миру на одну причину більше, аніж воювати. І саме тому ми часто кажемо один одному те, що говорять наші хлопці на фронті. Все, що нам треба, це протриматися на один день довше, ніж вони. І додаємо — сьогодні бути на один крок попереду. На одну годину швидше. На одне рішення сміливіше. І хай на одну десятку, але краще. І на 10 відсотків. На ті 10 відсотків, про які я казав на початку. На 10 відсотків сильніше. І тоді ми виборемо мир. Сто відсотково. Я бажаю цього усім нам, дорогі українці», — підсумував глава держави.