Новорічне звернення президента Зеленського та атака безпілотників на Київ: головні новини ночі 1 січня 2023 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
Головні новини ночі 1 січня 2023 року:
- Вітання президента Зеленського з Новим 2023 роком. Читати далі –>
- Минулого року Україна нічого не втратила, все забрали загарбники - Зеленський. Читати далі –>
- У Києві та області під час тривоги пролунали вибухи. Читати далі –>
- Силами ППО знищено вже 32 повітряні цілі - КМВА. Читати далі –>
- Відбій повітряної тривоги: влада закликає киян бути уважними та обережними. Читати далі –>
До того російські окупанти вночі обстріляли Херсон: унаслідок цього частина міста знеструмлена.
Нагадаємо, що в ніч на 1 січня 2023 року у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи.
Також на "бавовну" поскаржилися у російську Бєлгороді. Росіянам довелося спускатися до підвалів.
Читайте також: