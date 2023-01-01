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Новорічне звернення президента Зеленського та атака безпілотників на Київ: головні новини ночі 1 січня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1686
Час на прочитання
1 хв
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Новорічне звернення президента Зеленського та атака безпілотників на Київ: головні новини ночі 1 січня 2023 року

Фото: Офіс президента України

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 1 січня 2023 року:

  • Вітання президента Зеленського з Новим 2023 роком. Читати далі –>
  • Минулого року Україна нічого не втратила, все забрали загарбники - Зеленський. Читати далі –>
  • У Києві та області під час тривоги пролунали вибухи. Читати далі –>
  • Силами ППО знищено вже 32 повітряні цілі - КМВА. Читати далі –>
  • Відбій повітряної тривоги: влада закликає киян бути уважними та обережними. Читати далі –>

До того російські окупанти вночі обстріляли Херсон: унаслідок цього частина міста знеструмлена. 

Нагадаємо, що в ніч на 1 січня 2023 року у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи

Також на "бавовну" поскаржилися у російську Бєлгороді. Росіянам довелося спускатися до підвалів. 

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Дата публікації
Перегляди
1686
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