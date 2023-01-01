Новорічне звернення президента Зеленського та атака безпілотників на Київ: головні новини ночі 1 січня 2023 року

Головні новини ночі 1 січня 2023 року:

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До того російські окупанти вночі обстріляли Херсон: унаслідок цього частина міста знеструмлена.

Нагадаємо, що в ніч на 1 січня 2023 року у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи.

Також на "бавовну" поскаржилися у російську Бєлгороді. Росіянам довелося спускатися до підвалів.

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