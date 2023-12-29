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Новорічні бігуни: на кордоні зі Словаччиною затримали 10 ухилянтів-втікачів

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
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Новорічні бігуни: на кордоні зі Словаччиною затримали 10 ухилянтів-втікачів

Фото: Держприкордонслужба

Переправнику може загрожувати позбавлення волі від 5 до 7 років.

Одразу кілька груп чоловіків, охочих незаконно перетнути українсько-словацький кордон, затримали минулої доби прикордонники. 5 осіб, які наближалися до держкордону, допоміг виявити службовий собака. 

Про це повідомляє Держприкордонслужба

Запобігти незаконному перетину кордону іншими 6 вдалося завдяки оперативній інформації, а також пильності прикордонних патрулів. Один із затриманих – переправник, який за грошову винагороду погодився сприяти потраплянню закарпатця до Словаччини

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Всі затримані нестимуть адмінвідповідальність, а переправнику може загрожувати позбавлення волі від 5 до 7 років.

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Дата публікації
Перегляди
495
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