Новорічні композиції на 2023 рік своїми руками: ідеї та фото

Перед Новим роком хочеться творити щось казкове. Чому б не зробити новорічні композиції? Вони прикрасять ваш дім та допоможуть підняти настрій. Які існують модні тенденції на новорічні композиції на 2023 рік — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Основні тенденції Нового 2023 року: як робити новорічні композиції

Новий 2023 рік пройде під знаком Чорного Водяного Кролика. Ця тварина дуже "любить" все натуральне, а тому в моді будуть новорічні композиції з природніх матеріалів: горіхів, шишок, жолудів, лісового моху, гілок ялини та інших дерев, кори. Всіх їх можна використовувати під час створення вінків чи інших композицій.

Головне, що варто запам'ятати — коли будете майструвати новорічні композиції, всі природні матеріали потрібно заздалегідь почистити і висушити. Тоді виріб буде довго стояти та радувати своїм зовнішнім виглядом. Також постарайтесь вивести всіх шкідників, які можуть потім зіпсувати речі в домі.

Природні матеріали гарно виглядатимуть, що б ви не вирішили створити — міні-ялинку, вінок, композицію на стіл чи у вазі, панно. Ось кілька ідей новорічних композицій на 2023 рік з фото:

Новорічні композиції: фото / Фото: Instagram

Новорічні композиції: фото / Фото: Instagram

Новорічні композиції: фото / Фото: Instagram

Новорічні композиції: фото / Фото: Instagram

Новорічні композиції: фото / Фото: pinterest.com

Новорічні композиції на стіл: як створити в оселі казку

Щоб прикрасити святковий стіл на Новий 2023 рік, можна використовувати не лише природні матеріали, але й ялинкові іграшки, сяючий декор, фігурки, свічки.

Новорічні композиції на стіл / Фото: pinterest.com

Новорічні композиції на стіл / Фото: pinterest.com

Новорічні композиції на стіл / Фото: pinterest.com

Новорічні композиції на стіл / Фото: pinterest.com

Новорічні композиції на стіл / Фото: pinterest.com

Новорічні композиції на стіл / Фото: pinterest.com

Новорічні композиції на стіл / Фото: pinterest.com

Новорічні композиції на стіл можуть також виготовлятися з гілок ялини чи сосни. Вони виграшно виглядають та роблять святковий стіл ще більш казковим.

Новорічні композиції на стіл / Фото: pinterest.com

Новорічні композиції на стіл / Фото: pinterest.com

Новорічні композиції на стіл / Фото: pinterest.com

Новорічні композиції зі свічками: кілька простих ідей, які створять романтичну атмосферу

Без запалений свічок важко уявити святкування Нового року. Вони здавна є символами домашнього затишку, тепла, надії та романтики. Зі свічок вийде чудова прикраса для дому на Новий рік 2023.

Новорічні композиції зі свічками / Фото: pinterest.com

Новорічні композиції зі свічками / Фото: pinterest.com

Новорічні композиції зі свічками / Фото: pinterest.com

Новорічні композиції зі свічками / Фото: pinterest.com

Як зробити міні-ялинку своїми руками: ідеї

Декоративна міні-ялинка з гілок та іграшок стане справжньою прикрасою вашої оселі. Особливо, якщо ви не можете з якихось причин поставити ціле новорічне дерево.

Міні-ялинки можна створити своїми руками з підручних матеріалів. А ось вам кілька цікавих ідей:

Міні-ялинка: ідеї / Фото: pinterest.com

Міні-ялинка: ідеї / Фото: pinterest.com

Міні-ялинка: ідеї / Фото: pinterest.com

Новорічні композиції у вазі: кілька фото

Дуже стильно виглядатимуть гілки ялинки, сосни, разом з шишками та іншими природніми матеріалами у прозорій вазі. Такі "букети" прикрасять будь-який дім. А щоб створити новорічні композиції у вазі можна переглянути кілька фото для натхнення:

Новорічні композиції у вазі / Фото: pinterest.com

Новорічні композиції у вазі / Фото: pinterest.com

Такі елементи декору виглядають дуже вишукано та елегантно. Вони можуть навіть замінити собою новорічне дерево.

Новорічні композиції з гілок ялинки на 2023 рік

З ялинкових гілок можна створити дуже красиві композиції, а також прикраси та букети. Їх можна доповнювати гірляндами, кулями, папером та фетром.

Новорічні композиції з ялинки / Фото: pinterest.com

Новорічні композиції з ялинки / Фото: pinterest.com

Новорічні композиції з ялинки / Фото: pinterest.com

Якщо виготовити такі новорічні композиції в ящику або кошику, то вони можуть стати відмінним подарунком для близької людини. Їх легко зробити своїми руками, а прикрасити можна сухоцвітами, ялинковими прикрасами, шишками, цукерками.

Новорічні композиції: фото / Фото: pinterest.com

Новорічні композиції: фото / Фото: pinterest.com

Новорічні композиції: фото / Фото: pinterest.com

Можна створити і новорічні композиції у формі вінка. Вони будуть чудово виглядати на вхідних дверях. Відразу буде помітно, що у помешкані вже панує дух Нового року 2023:

Новорічний вінок своїми руками / Фото: pinterest.com

Новорічний вінок своїми руками / Фото: pinterest.com

Новорічний вінок своїми руками / Фото: pinterest.com

Новорічне панно: цікавий тренд в декорі

Відмінною прикрасою будинку стане об'ємне панно на новорічну тематику. Цей декор можна створити за допомогою куль, ялинкових іграшок, стрічок, гілок ялини та інших елементів.

Новорічне панно / Фото: pinterest.com

Новорічне панно / Фото: pinterest.com

Новорічне панно / Фото: pinterest.com

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