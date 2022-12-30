Новорічні вихідні: якою в Україні буде погода 31 грудня - 1 січня та де очікувати сніг

Сніг у новорічну ніч можливий лише у Сумській та Чернігівській областях.

Новорічні вихідні, 31 грудня - 1 січня, в Україні будуть по-весняному теплими.

Про це повідомила Наталія Діденко.

Так, 31 грудня в країні впродовж дня очікується +3+9 градусів, на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Луганщині +1+4 градуси. У південній частині та західних областях +7+12 градусів. У нічні години в більшості областей України від 2 тепла до 3 морозу.

Невеликий дощ, ймовірно, з мокрим снігом, найближчої ночі передбачається на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Луганщині, а ще у Карпатах та навколокарпатських районах. На решті території України - без істотних опадів, а на півдні, південному сході та подекуди в центрі навіть може бути сонечко. Вітер переважно південно-західний, іноді поривчастий.

1 січня в Україні стане ще тепліше, прогнозує синоптикиня. Так, у перший день 2023 року протягом дня очікується +7+14 градусів, у східній частині +5+9 градусів. Вітер південно-західний, помірний, до рвучкого. Переважатиме суха погода, лише в новорічну ніч на Чернігівщині та Сумщині, а вдень на Луганщині та Харківщині можливі невеликі опади.

Також читайте Синоптикиня розповіла, коли до України повернуться морози

У Києві 31 грудня та 1 січня буде сухо. Вітер південно-західний, поривчастий. 31 грудня вночі близько нуля, вдень +4+6 градусів. 1 січня вночі близько +5 градусів, вдень +10+12 градусів.

Прогноз на початок січня-2023

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, що перша половина місяця буде по-весняному теплою, а у другій половині січня до України прийде зимова погода зі снігопадами та похолоданням. Проте періоди з морозами будуть короткотривалими.

Як прогнозує заступниця керівника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, швидше за все, сильні морози можливі наприкінці січня або після 15 січня. Якщо не на Різдво, то на Водохреща має бути і сніг, і мороз, говорить вона.

Читайте також: