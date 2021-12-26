Новорічні вироби в школу або садок: як зробити цікаві і прості саморобки власноруч

Новорічні вироби в школу або садок: як зробити цікаві і прості саморобки власноруч

Прості та цікаві ідеї для новорічних виробів власноруч, які можна зробити разом з дитиною.

Новорічні свята для батьків часто супроводжуються необхідністю готувати дітей до ранків та різноманітних новорічних заходів у школах та дитячих садках. Разом з тим, дітей задають робити вироби своїми руками, батьки в цьому беруть безпосередню участь. Зібрали цікаві ідеї простих новорічних виробів, які можна виготовити, принести до школи або навіть прикрасити свій будинок.

Різдвяний вінок

Associated Press

Традиція вішати різдвяні вінки на вхідні двері прийшла до нас із Заходу та стала невід'ємною частиною новорічних прикрас. Такий вінок задає настрій щоразу, коли повертаєшся додому. Зробити його можна з будь-чого, але розглянемо традиційний варінт з гілок ялинки, нам знадобиться:

Дріт

Гілля ялинки

Шишки

Сушені шматочки апельсину

Стрічка

Новорічні кульки

Клей

По-перше, потрібно зробити основу для вінка. Розкладіть гілля ялинки у однаковому напрямку, наприклад, проти годинникової стрілки, кінці гілок нехай розташовується праворуч, а м'які верхівки гілок закладіть до лівої сторони. Прикріпіть їх до дроту. Продовжуйте додавати все більше гілок навколо форми. Подивіться, чи не залишилося порожніх місць, заповніть всі пропуски меншими гілочками. Дріт має ховатися за гілками.

Далі на свій смак можна прикріпити за допомогою клея інші прикраси. Зверху в центральній частині можна заккріпити червону атласну стрічку, зав'язавши її у бант. Далі прикріпіть новорічні іграшки, кульки, шишки та сушені апельсинові кружечки. Кульки можна взяти наприклад жовтого і червоного кольору і чергувати їх, щоб поручи не розташовувалися дві кульки однокового кольору.

Ялинка з ниток

Аби зробити стильну і просту ялинку з ниток нам знадобиться:

Картон

Нитки

Клей

Намистини/бісер

Атласна стрічка

Блискучки

Звертаємо лист картону конусом, зафіксувавши його клеєм. На поверхню конуса наносимо клей і намотуємо на конус нитки.

Щоб зробити об'ємну ялинку, можна використовувати пряжу для в'язання. Прикрасити ялинку можна за своїм бажанням – намистинки, бісером або покрити блискітками. Знизу можна обгорнути атласную стрічкою.

Ялинка з шишок

pustunchik.ua

Ялинка з шишок - це прости варіант вироба власноруч, який не займе багато часу. Для того, аби зробити ялинки з шишок нам знадобиться:

Шишки великого розміру

Зелена краска

Різнокольорові гудзики

Блискучки

Клей

Вата

Для таких ялинок потрібні великі шишки. Пофарбуйте їх зеленою фарбою та дочекайтеся висихання. Іграшки можна зробити з маленьких ґудзиків, приклеївши їх гарячим клеєм. Саму ялинку можна встановити в "кучугуру" з вати.

Сніговик із носка

detraduga.ru

Щоб зробити милого сніговика власноруч нам потрібно:

Шкарпетки білього кольору

Рис

Нитка

Ґудзики

З непотрібних шкарпеток вийдуть такі забавні сніговички. Вам знадобляться шкарпетки, рис для наповнення, кілька клаптиків та гудзиків. Відріжте мисок у носка, а з іншого боку перев'яжіть його ниткою. Насипте рис, надаючи круглу форму, знову перетягніть ниткою і насипте ще рису, сформувавши меншу кулю. Пришийте очі та ніс, зробіть шарф із клаптя, пришийте гудзики. А з відрізаної частини вийде чудова шапочка.

Гноми з шишок та фетру

Гноми з шишок та фетру це прості вироби, які можна розвісити як ялинкові прикраси. Для цього виробу нам знадобиться:

Ялинові шишки

Шматочки фетру

Акрилові фарби

Дерев'яні кульки

Мотузка

Намистини

З шматочків фетру необхідно вирізати заготовки для ковпачків, шарфики та підставку-ніжки у формі серця. Дерев'яну кульку приклейте до верхньої частини ялинової шишки. Склейте ковпаки зі шматочків фетру. Важливо, щоб вони підходили за розміром.

Ковпак прикрасьте великою намистиною. Готовий ковпак приклейте до дерев'яної кульки, а місце склеювання ялинової шишки та дерев'яної кульки закрийте фетровим шарфиком.

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