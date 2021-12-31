Новорічні ялинки та транспортна інфраструктура: що буде охороняти Нацгвардія під час зимових свят

Новорічні ялинки та транспортна інфраструктура: що буде охороняти Нацгвардія під час зимових свят

85 патрулів будуть зі службовими собаками та понад 100 патрулів на автомобілях.

Під час святкування новорічних та різдвяних свят публічну безпеку в державі забезпечуватимуть понад три тисячі військовослужбовців у складі самостійних та спільних з Національна поліція України нарядів, з яких 85 патрулів зі службовими собаками та понад 100 патрулів на автомобілях.

Про це інформує Національна гвардія України у Facebook.

Сили й засоби Національної гвардії України переведені на посилений варіант службової діяльності.

Служба з охорони громадського порядку виконуватиметься на території 21 обласного центру та м. Київ, 25 містах обласного та районного підпорядкування, з них на території 7 населених пунктів у межах проведення Операції об'єднаних сил та 5 об’єктах транспортної інфраструктури, біля 74 новорічних ялинок встановлених в обласних і районних центрах держави та в м. Києві.

Нагадаємо, що РНБО за закритими дверима заслухала доповіді керівників СБУ, МВС та ГУР про ситуацію на кордонах та внутрішню безпеку.

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