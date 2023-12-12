Новорічний стіл-2024: у скільки обійдеться та які продукти здорожчали

Новорічний стіл-2024 обійдеться середньостатистичній українській родині із 4-х осіб у 2879 гривень.

Про це поінформував директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко.

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За його словами, сюди входить новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої. Новорічний стіл 2023 буде на 8,4 % дорожче, ніж торік.

Він додав, що сім’ям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити ще близько 525 грн. В залежності від виробника баночка червоної ікри (120 г) обійдеться в середньому у 280 грн, а 200 г червоної риби – у 245 грн. Відтак, вартість новорічного столу з делікатесами складе 3404,15 грн.

Розрахунки науковців Інституту аграрної економіки свідчать, що салат "Олів'є" (3 кг продуктів традиційної рецептури) обійдеться у 285,46 грн. Це на 1,3 % більше, ніж при святкуванні Нового 2023 року. Найдорожчими інгредієнтами страви в цьому році стали: ковбаса – 127 грн за 0,5 кг (зростання цін на 10 % в залежності від виробника), солоні огірки – 38 грн за 200 г (+9,2 %), 180 г майонезу – 22,90 грн (+6,9 % в залежності від марки).

Салат "Оселедець під шубою" (1,5 кг продуктів) коштуватиме на 1,2 % дешевше рівня минулого року – 133,08 грн.

Вартість овочів на новорічному столі складе, в середньому, 328,99 грн – на 29 % більше вартості минулого року. Фрукти на святковому столі обійдуться у 170,20 грн (зростання вартості на 0,8 %). Батон білого хліба коштуватиме 28 грн (+8,5 %). Шоколадні цукерки – в середньому 200 грн за 1 кг (+8,1 %).

Витрати на м’ясні продукти зросли на 7,4 %. Загалом, вартість 2,5 кг м’ясних продуктів на новорічному столі складе 936 грн.

Вартість бюджетного варіанту новорічного столу для мешканців Києва складе 3229 грн, що на 10,1 % більше вартості новорічного столу 2023 року. Стіл з делікатесами обійдеться мешканцям столиці у 3819 грн.

Нагадаємо, ми розплвідали про салати на Новий рік 2024. Рецепти "Олів'є" по-новому читайте за цим посиланням.

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