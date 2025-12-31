ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
309
2 хв

Новорічний режим безпеки для українців: заборони та штрафи в святкову ніч

У новорічну ніч в Україні діятиме комендантська година без послаблень, феєрверки та петарди заборонені, а патрулювання посилять. Що дозволено — пояснює поліція.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Новий рік

Новий рік / © Getty Images

Без салютів, без порушень і з посиленими патрулями. У Національній поліції нагадують: новорічна ніч не скасовує правил воєнного стану, а контроль за їхнім дотриманням цього вечора лише посилять.

Все, що потрібно знати українцям у святкову ніч – в матеріалі ТСН.ua.

Посилене патрулювання

У ніч проти 1 січня по всій Україні працюватимуть посилені наряди поліції. Правоохоронці стежитимуть за громадським порядком, дотриманням комендантської години та забороною на використання піротехніки.

Комендантська година — без винятків

Комендантська година діятиме без жодних послаблень. Перебування на вулиці у заборонений час може завершитися штрафом або затриманням.
Виняток – повітряна тривога. У цьому разі поліція закликає не ігнорувати сирени та негайно прямувати до укриття.

Феєрверки під забороною

Салюти, феєрверки та петарди – під суворою забороною. За порушення правил тиші громадянам загрожує штраф від 85 до 255 грн, а для посадових осіб і ФОПів – до 510 грн.

Використання піротехніки можуть кваліфікувати як хуліганство, що передбачає штраф від 17 до 34 тисяч гривень і навіть кримінальну відповідальність.

Водночас бенгальські вогні та хлопавки дозволені – ними можна безпечно створити святкову атмосферу.

Алкоголь у громадських місцях – теж під забороною

Поліція нагадує: розпивання алкоголю в громадських місцях залишається порушенням закону. За це також передбачені штрафи та адміністративна відповідальність.

Правоохоронці закликають українців зустрічати Новий рік відповідально, з повагою до безпеки, до військових і до країни, яка вже четвертий рік живе в умовах війни.

309
