Новорічний режим безпеки для українців: заборони та штрафи в святкову ніч
У новорічну ніч в Україні діятиме комендантська година без послаблень, феєрверки та петарди заборонені, а патрулювання посилять. Що дозволено — пояснює поліція.
Без салютів, без порушень і з посиленими патрулями. У Національній поліції нагадують: новорічна ніч не скасовує правил воєнного стану, а контроль за їхнім дотриманням цього вечора лише посилять.
Все, що потрібно знати українцям у святкову ніч – в матеріалі ТСН.ua.
Посилене патрулювання
У ніч проти 1 січня по всій Україні працюватимуть посилені наряди поліції. Правоохоронці стежитимуть за громадським порядком, дотриманням комендантської години та забороною на використання піротехніки.
Комендантська година — без винятків
Комендантська година діятиме без жодних послаблень. Перебування на вулиці у заборонений час може завершитися штрафом або затриманням.
Виняток – повітряна тривога. У цьому разі поліція закликає не ігнорувати сирени та негайно прямувати до укриття.
Феєрверки під забороною
Салюти, феєрверки та петарди – під суворою забороною. За порушення правил тиші громадянам загрожує штраф від 85 до 255 грн, а для посадових осіб і ФОПів – до 510 грн.
Використання піротехніки можуть кваліфікувати як хуліганство, що передбачає штраф від 17 до 34 тисяч гривень і навіть кримінальну відповідальність.
Водночас бенгальські вогні та хлопавки дозволені – ними можна безпечно створити святкову атмосферу.
Алкоголь у громадських місцях – теж під забороною
Поліція нагадує: розпивання алкоголю в громадських місцях залишається порушенням закону. За це також передбачені штрафи та адміністративна відповідальність.
Правоохоронці закликають українців зустрічати Новий рік відповідально, з повагою до безпеки, до військових і до країни, яка вже четвертий рік живе в умовах війни.