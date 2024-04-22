Новоросійськ, Павлоград і Червоноград: в Україні перейменують понад 300 населених пунктів

Піж декомунізацію потрапили міста, назва яких дотична до РФ.

Рада планує перейменувати понад 300 тисяч населених пунктів, чиї назви містять символіку російської імперської політики або не відповідають стандартам державної мови.

Про це йдеться у проєкті постанови №11188.

Зазначається, що місцеві органи влади мали півроку на пропозиції щодо перейменування населених пунктів, районів, назви яких містять символіку російської імперської політики або присвячені відповідним особам/подіям. Відповідний термін мали і ті населені пункти, назви яких не відповідають стандартам мови.

У разі, якщо рішення ухвалення не було, то за основу беруться рекомендації Українського інституту національної пам’яті та Національної комісії зі стандартів державної мови.

Пропонується перейменувати: 7 районів, 15 міст, 54 селища, 267 сіл.

Серед назв, які пропонують перейменувати, зокрема: Перше Травня, Першотравенка, Первомайське, Першотравневе, Першотравенськ, Маївка тощо. Також перейменують назви, присвячені московським діячам: Пушкіно, Мічуріна, Максима Горького, Кутузівка, Суворове, Некрасове тощо.

Перейменують також і такі міста:

Новомосковськ Дніпропетровської області на місто Самар;

Павлоград Дніпропетровської області на місто Матвіїв;

Синельникове Дніпропетровської області на місто Ріднопілля

Першотравенськ Дніпропетровської області на місто Шахтарське

Первомайськ Луганської області на місто Сокологірськ

Червоноград Львівської області на місто Шептицький

Южноукраїнськ Миколаївської області на місто Гард

Первомайськ Миколаївської області на місто Ольвіополь

Южне Одеської області на місто Порт-Анненталь

Дружба Сумської області на місто Хутір-Михайлівський.

Нагадаємо, у селі Велика Скельова Світловодської громади (Кіровоградська область) влада демонстративно глумиться над законами про декомунізацію та деколонізацію. Йдеться про перейменування вулиці 1 травня.

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