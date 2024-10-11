"Новостворені бригади – відверте лайно": військовий різко висловився щодо ситуації в ЗСУ

Військовий різко висловився про низьку ефективність новостворених підрозділів. Це безпосередньо впливає на ситуацію на фронті.

Про це написав старший сержант роти, командир відділення 24-ї ОШБр "Айдар" ЗСУ Станіслав "Осман" Бунятов.

"Весь фронт тримається на ентузіазмі командирів, яким не похуй на о/с та на територію за яку вони стоять. Все інше по типу новостворених підрозділів, корпусів і бригад відверте лайно. Шкода лиш людей, які гинуть в таких підрозділах під керівництвом професійно не атестованих командирів-ідіотів", – заявив він.

Він додає, що дивлячись на цю ситуацію постає питання: "Чому не створено вищий військовий орган, який визначає бойову ефективність того чи іншого підрозділу, чому не встановлені якісь мінімальні вимоги до новостворених підрозділів, чому не розформовують підрозділи, які не представляють жодної доцільності?"

"Люди знімаються з позицій при будь-якій загрозі, навіть не розуміючи що таке "навʼязати бій", так стається коли в новостворених підрозділах немає координації управління, підтримки вогневих засобів, чітких задач та колективу, який міг би виховати "стержень бійця" у новеньких", – пояснив Бунятов.

Ефективність підрозділів, які не мають свого відбору та часу на підготовку піхоти, повністю залежать від РУБпАК. Немає дронів і забезпечення? Підрозділ "дирка", таких у нас багато. Для того, щоб нормально налагодити з нуля роботу одного взводу РУБпАК треба +-4 млн грн (не враховуючи дрони). Якщо у тебе немає можливості добути ці кошти, каже він, "бери й вішайся". А про БпАК годі й говорити.

"Замість того, щоб дати людей бойовим бригадам з готовою базою, наше командування створює купу нових організмів, розпихує туди офіцерів, який вигнали з інших бригад, не дає цим бригадам достатньої кількості часу для комплектування, а потім "запитує" з них, як від умовної 3 ОШБр. Що з цього виходить всі і так бачать", – заявив Бунятов.

Як акцентує боєць, все вищезазначене зараз впливає на Покровський та інші напрямки.

"Відверто кажучи п****и тиснуть дай Боже, про злагодження тяжко щось говорити, бо туди напихали купу окремих бригад та батальйонів, які ніяк не взаємодіють між собою. На днях пі***и взяли трофейну "Бредлі" і вже встигли покошмарити нею наших, добре що БК було не так багато і наші її знищили", – підсумував військовий.

Нагадаємо, протягом минулої доби на фронті загалом зафіксовано 169 бойових зіткнень. Значно зросла кількість ворожих атак на Лиманському напрямку.

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