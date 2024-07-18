Нововведення на кордоні: скільком чоловікам відмовили у виїзді

Від 17 липня наявність військового квитка стала обов'язковою для всіх українських чоловіків віком від 18 до 60 років для перетину кордону. Втім, наразі прикордонники не фіксують збільшення загальної кількості відмов чи інцидентів, пов'язаних з цим.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі "УП".

"Відмову в перетині кордону через відсутність військово-облікового документу в перший день нововведення отримали 87 громадян. В той же час загальна кількість відмов - у порівнянні з попереднім днем, значно не збільшилася. Це свідчить про те, що більшість чоловіків свідомо підійшли до необхідності мати при собі військово-облікові документи", - наголосив представник ДПСУ.

За його словами, загальна кількість відмов у середу 17 липня була майже 255 особам, з яких 87 – через відсутність військово-облікового документу, а 16 липня загальна кількість відмов становила 220.

Окремо представник ДПСУ додав, що для категорії чоловіків, які мають право на перетин кордону через відстрочку від призову чи виключення з військового обліку за станом здоров’я, в військово-облікових документах повинна бути зазначена інформація про отримання такої відстрочки чи виключення з військового обліку.

Нагадаємо, у ДПСУ повідомили, чи можуть вручити повістку на кордоні. Зазначається, що на КПП можуть перебувати працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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