Нововведення у військовому обліку: що слід знати українцям

На військовий облік ставатимуть з 16 років

Військовий облік в Україні поділяється на облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Усі українці, які стають на військовий облік, обов’язково проходять медкомісію.

Які нововведення щодо військового обліку запровадили в Україні цьогоріч – читайте у матеріалі від ТСН.ua.

Експериментальний проєкт

У серпні Кабмін ухвалив постанову "Про реалізацію експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних і резервістів".

У ній йдеться про взяття на військовий облік хлопців віком від 17 до 25 років, без проходження військово-лікарської комісії.

Молодики від 16 до 25 років, які звертаються по оформлення паспорта, теж будуть внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Також це стосується тих, хто перебуває за кордоном і звертається по оформлення або отримання паспорта в українських представництвах за кордоном.

Також читайте Коли закінчиться війна в Україні: тарологиня шокувала передбаченням про плани Путіна

Чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном і звертаються по оформлення українського або закордонного паспортів проходитимуть перевірку дійсності своїх військово-облікових документів через державну електронну систему "Трембіта".

В Україні сформують перелік громадян України чоловічої статі віком від 16 до 60 років, дані яких мають бути внесені до ЄДРПВР та які підлягають постановці на військовий облік.

Як зауважили у Мінреінтеграції, такі нововведення сприятимуть забезпеченню оптимізації та ідентифікації відомостей у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Посилення військового обліку

Міністр оборони Рустем Умєров повідомляв, що СБУ, розвідка та Нацполіція тепер обмінюватимуться з ТЦК даними про громадян через електронну систему. Як розповів посадовець, правоохоронці зможуть швидко та ефективно отримувати інформацію про порушників і доправляти їх до ТЦК або відповідних органів. На думку міністра, нові правила посилять обороноздатність і зроблять військовий облік більш прозорим.

"Цифровізація підвищує прозорість і допомагає краще організувати роботу з комплектування Сил оборони. Це рішення про відновлення справедливості щодо тих, хто сумлінно виконує свій обовʼязок перед Батьківщиною", – підкреслив посадовець.

Також читайте Киянин відмовився від проходження ВЛК: яке покарання визначив суд

Як уточнили в Аrmyfm, йдеться про впровадження електронної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів та Єдиною інформаційною системою МВС. У разі відсутності технічної можливості обміну інформацією постанова передбачає альтернативні форми звернення до Нацполіції.

Усіх військовозобов’язаних ставитимуть на облік

У реєстрі військовозобов’язаних, призовників та резервістів "Оберіг" на військових облік поставлять усіх чоловіків від 16 до 60 років, навіть без візиту до ТЦК та проходження медогляду.

Про це заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповіла в інтрев'ю порталу DOU.

За словами, заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, згідно з постановою 932 "Оберіг" стали наповнювати даними про чоловіків 16-60 років. Раніше реєстр не мав інформації про тих, хто ніколи не ставав на військовий облік і не відвідував ТЦК. Проте відбулися зміни.

Наразі налагоджено обмін даними між реєстром "Оберіг", Єдиним демографічним реєстром і системою Державної міграційної служби.

Раніше, Катерина Черногоренко розповідала, що поставлення на військовий облік призовників та військовозобов'язаних відбуватиметься без візиту до ТЦК та проходження військово-лікарської комісії, а також незалежно від перебування громадянина на території України чи за кордоном. Це дозволить прискорити формування актуальної бази даних про всіх українців, яких можуть призвати до служби в армії.

Дані щодо всіх чоловіків від 16 до 60 буде актуалізовано через реєстри Державної міграційної служби, Мін'юсту та Адміністрації Державної прикордонної служби. Всі необхідні дані збиратимуться з інших реєстрів"

Таким чином інформаційна взаємодія між електронними ресурсами забезпечить автоматичну актуалізацію бази даних "Оберіг" і своєчасну постановку на військових облік усіх громадян України чоловічої статі.

Військовий облік в Україні від 16 до 25 років

Згідно з постановою Кабінету міністрів України №932, чоловіки віком від 16 до 25 років автоматично ставатимуть на військовий облік як призовники, зокрема й ті, хто перебуває за кордоном.

Також читайте Сплата штрафу від ТЦК у "Резерв+": коли і як це буде можливо

Молодики віком від 16 до 25 років, які оформлюватимуть паспорт, будуть внесені до реєстру "Оберіг" без проходження ВЛК.

Чоловіки за кордоном проходитимуть перевірку чинності своїх військово-облікових документів через державну електронну систему "Трембіта". Зокрема, якщо з реєстру "Оберіг" надійдуть відомості про недійсність військово-облікового документа, працівник відокремленого підрозділу повідомить про відмову в оформленні паспорта.

За інформацією заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, автоматичне взяття на облік чоловіків 16-25 років триватиме протягом року. Після цього цифрова команда Міноборони підготує звіт, і якщо результат буде позитивним, врегулює процес законодавчо.

Відповідно до постанови уряду, взяття на військовий облік українців віком від 16 років, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, до 25 років здійснюється представниками ТЦК за місцем проживання. Взяття на військовий облік тих, у кого відсутнє зареєстроване місце проживання, здійснюватимуть визначені Генштабом ТЦК.

Чоловіки з інвалідністю, або ті, які мають тяжкі захворювання, віком від 16–25 років повинні подати документи про це на розгляд ВЛК.

Варто зауважити, раніше Катерина Черногоренко анонсувала запуск електронної ВЛК 2025 року. Вона розповіла, що це буде відбуватись шляхом обміну даними між реєстром "Оберіг" та електронною системою охорони здоров'я (ЕСОЗ).

Первинний військовий облік

Юнаки віком від 17 років до настання призовного віку приписуються до призовної ділянки, яка працює у всіх районних ТЦК. Хлопці у 17 років повинні стати на первинний військовий облік – облік призовників, розповів керівник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного ТЦК і СП Сергій Монукало.

За його словами, списки юнаків беруть у навчальних закладах, а з листопада до грудня проводиться основна приписка згідно з затвердженими графіками". У 17 років хлопці проходять ВЛК. Після цього їм виписують приписне свідоцтво, дані з якого будуть вносити до бази "Оберіг".

Як пояснив представник ТЦК, це перша стадія до підготовки призовника. Після 25 років ці юнаки автоматично подаються на облік військовозобов'язаних. Якщо юнак вчасно не приписався до призовної ділянки, не пройшов ВЛК, то протягом року проводиться дописка. Якщо не виконати цих вимог – тоді хлопцям загрожуватиме штраф.

Зокрема, в Міноборони зазначили, що люди від 18 років можуть згенерувати військово-обліковий документ у мобільному застосунку "Резерв+".

Зміни у правилах ВЛК

Відповідно до наказу № 686, Міністерство оборони України внесло важливі зміни до Положення про військово-лікарську комісію Збройних сил України.

Військова адвокатка Дарія Голодняк розповіла, що основною зміною у розпорядженні є встановлення чітких термінів проведення медичних оглядів і досліджень. Тепер загальний строк проведення медичних оглядів – не більше 4 днів. У разі потреби строк може бути подовжений, але не більше ніж на 14 днів.

За цими змінами військовослужбовці або військовозобов'язані зможуть швидше отримати результати огляду.

Також змінилися ступені придатності. Відповідно до Таблиці розладів хвороб, діагнозів, тепер профільні статті, як і раніше, поділяються на підпункти, які по-новому співвідносяться до ступеня придатності:

придатний до служби;

придатний до ТЦК та СП / тилових частин;

тимчасова непридатність з переоглядом;

непридатний до служби.

Раніше категорія "непридатний із виключенням з військового обліку" дозволяла військовозобов’язаним із серйозними діагнозами бути повністю виключеними з реєстру. Однак тепер це поняття скасоване.

Тепер якщо за станом здоров’я особа непридатна до військової служби, вона однаково залишається військовозобов’язаною. Це означає, що навіть у цьому разі громадянин перебуватиме на відповідному обліку. Це виключає можливість повного звільнення від військового обліку.

Варто зауважити, особи, які раніше мали статус "обмежено придатний", повинні пройти повторну ВЛК до 5 лютого.

"Оберіг" та "Резерв+"

"Оберіг" – це єдиний електронний реєстр призовників, військовозобовʼязаних і резервістів віком від 18 до 60 років, який збирає, зберігає та обробляє дані для військового обліку.

Також читайте Кирило Буданов відреагував на використання Росією українських Ту-160 у війні

Раніше вся інформація зберігалась здебільшого в паперових картках у ТЦК. Ці дані можна було легко "загубити" або втратити.

Дані для реєстру військовозобов’язаних "Оберіг" збирають з уже наявних реєстрів – від Міністерства фінансів, МВС, Міністерства освіти й науки, Державної судової адміністрації, Пенсійного фонду, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства соціальної політики, ЦВК, Державної прикордонної служби.

Електронний кабінет військовозобов’язаного та його додаток "Резерв+" – це точка доступу користувача до Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг". Через застосунок можна оновити або подати дані щодо статусу.

Також читайте Чи чекає на Україну вимушена мобілізація жінок: Жорін відповів

Зокрема, у застосунку військовозобов’язані можуть оновити персональні дані без візиту до ТЦК, оформити відстрочки від мобілізації. За даними Міністерство оборони України, вже 100 тисяч українців поновили та отримали відстрочки від мобілізації через мобільний застосунок "Резерв+".

Зокрема, у застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" планують запровадити функцію онлайн-оплати штрафів за порушення військового обліку та електронні направлення на військово-лікарську комісію.

Нагадаємо, можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн запрацювала у застосунку "Резерв+" від 9 листопада.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.