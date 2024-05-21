Нововведення в мобілізації: роботодавці повинні вручати повістки і доправляти працівників до ТЦК

Роботодавці також повинні повідомляти ТЦК про працівників, які відмовилися від повісток, та про тих, хто написав заяву про звільнення.

Кабмін зобов'язав роботодавців сприяти проведенню мобілізації в Україні. Так, вони повинні вручати повістки працівникам та на вимогу доправляти їх до ТЦК.

Про це свідчить постанова уряду від 16 травня № 560.

Урядова постанова передбачає, що роботодавці тепер мають право не лише видавати повістки своїм працівникам, але й доправляти їх до ТЦК, якщо на це є відповідна вимога.

У документі вказано чіткий порядок дій українських роботодавців на виконання нового обов'язку щодо мобілізації. Так, на вимогу військової адміністрації або ТЦК роботодавці повинні сповістити своїх працівників-резервістів або військовозобов'язаних про проведення мобілізаційних заходів.

Відповідний наказ підприємства повинен містити інформацію про підставу та мету його видання, список працівників, яких стосується оповіщення про мобілізацію, місце, час та спосіб доправлення працівників до ТЦК. У наказі мають бути визначені уповноважені особи, які надалі вручатимуть працівникам повістки під їхній особистий підпис.

Постановою передбачено обов'язок роботодавців забезпечувати інформаційний складник щодо оповіщення про мобілізацію. Протягом трьох днів роботодавець повинен прозвітувати про результат оповіщення до ТЦК.

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Кабмін також наділив роботодавців новою функцією щодо забезпечення прибуття військовозобов'язаних працівників до ТЦК. Роботодавці повинні забезпечувати доїзд працівників та враховувати час, необхідний для їхнього повернення до місця праці.

Ще одне нововведення – саме роботодавці мають інформувати ТЦК про тих працівників, які відмовилися від повістки, і про тих, хто написав заяву на звільнення.

Нагадаємо, раніше в Міноборони повідомили, що представники виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, роботодавці, керівники підприємств, установ та організацій здійснюють оповіщення військовозобов’язаних, вручення повісток, ознайомлення із наказами про необхідність прибути до ТЦК.

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