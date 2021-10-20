Нововведення від податкової для українців: через зарплати в конвертах не можна буде купити авто і будинок

Нововведення від податкової для українців: через зарплати в конвертах не можна буде купити авто і будинок

Доводити легальність походження доходів на такі придбання доведеться не податковій, а українцеві.

В Україні з наступного року запрацюють нові методи контролю покупок українців. Щоб придбати квартиру, доведеться доводити, що "білої" зарплати вистачає на таке придбання.

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Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

В Україні податківці можуть написати лист до фінустанови й отримати дані з будь-якого рахунку. Також банки можуть самостійно звернутися в правоохоронні органи і до податкової, якщо їм вдалося розкрити фінансові махінації свого клієнта.

Також варто враховувати, що банк зобов'язаний проводити перевірки:

стежити за операціями свого клієнта;

переконатися, що свої гроші клієнт заробив легально.

У Державній податковій службі розповідають, що вже у 2022 році податківці зможуть перевіряти покупки і майно. І в цій ситуації доводити легальність походження доходів на такі придбання доведеться не податковій, а українцеві. І якщо людина не змогла пояснити, звідки взялися гроші на придбання будинку або автівки, доведеться заплатити прибутковий податок у розмірі 18% від тієї суми, яку планували витратити.

Нагадаємо, що в Україні зросте податок на нерухомість. Розмір податку залежить від показника мінімальної заробітної плати в країні.

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