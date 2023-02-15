Новою головою Вищого антикорупційного суду стала Віра Михайленко

Віра Михайленко - нова очільниця Вищого антикорупційного суду. Рішення про її призначення на посаду ухвалили в вівторок, 14 лютого, на загальних зборах суддів.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Вищий антикорупційний суд очолила Віра Михайленко / Фото: Вищий антикорупційний суд/Facebook

Від 7 травня 2019 до 6 травня 2022 головою вищого спеціалізованого суду України була Олена Танасевич. Після цього повноваження очільника Суду виконував Олег Павлишин.

Раніше ми повідомляли, що ВАКС заочно заарештував ексголову НБУ Кирила Шевченка. Його підозрюють в організації схеми виведення 206 мільйонів гривень із держбанку. Якщо Шевченко повернеться до України, його мають затримати на кордоні і доставити до суду протягом двох діб.

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