Нову мобілізацію оцінили в 580 мільярдів: чи зможе держава знайти такі кошти – відповідь нардепа

Ярослав Железняк зазначив, що грошей вже зараз не вистачає на поточну кількість і потреби армії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Генеральному штабу ЗСУ для успішного ведення бойових дій під час повномасштабної війни з Росією потрібно мобілізувати до Сил оборони України ще 450-500 тисяч осіб. Нову мобілізацію оцінили в 580 мільярдів.

Чи зможе держава знайти такі кошти, розповів народний депутата Ярослав Железняк в інтерв'ю "Українській правді" 28 грудня.

"Чи є гіпотетично гроші на мобілізацію 500 тисяч людей тут і зараз в армію? Ні, немає... В цьому році ми витрачаємо на війну 1,9 трильйона гривень. Зараз бюджет на наступний рік ми проголосували – 1,6 трильйони. Вже така математика нас приводить до висновку, що грошей вже не вистачає на поточну кількість і потреби армії. Якщо ми хочемо збільшити особовий склад на 500 тисяч, то це буде приблизно 580 мільярдів плюс. Таких грошей, на жаль, ми знайти не зможемо щонайменше (і про це говорить відверто міністр фінансів), тому що ми забезпечуємо армію за свої гроші з внутрішніх доходів. Тобто податки, митниця, трошки приватизація і аж там декілька сотень мільйонів від Норвегії. Все. Всі інші міжнародні партнери не фінансують військові видатки", - сказав Железняк.

Нагадаємо, 50 млрд євро для України від ЄС досі заблоковані. Щобільше, США також не ухвалили фінансову підтримку нашої держави на 2024 рік.

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