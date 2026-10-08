Нову підставу для демобілізації хочуть запровадити в Україні: кого стосується

Мобілізація / © ТСН

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В Україні пропонують запровадити нову підставу для демобілізації військовослужбовців із педагогічною освітою.

Про це йдеться у петиції №41/011074-26еп до Кабінету міністрів.

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Демобілізація в Україні: що пропонують змінити

Як зазначає автор петиції, право на демобілізацію зможуть отримати військові, які відповідають чітко визначеним критеріям:

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Наявність вищої педагогічної освіти та щонайменше одного року досвіду роботи за фахом (педагогічний стаж).

Проходження безперервної військової служби під час дії воєнного стану протягом щонайменше п’яти років.

Відсутність за весь період служби притягнень до відповідальності за самовільне залишення військової частини (СЗЧ) та будь-яких дисциплінарних стягнень.

Обов’язкове взяття на себе юридичного зобов’язання протягом трьох місяців після звільнення з лав Збройних Сил України працевлаштуватися на педагогічну посаду в закладах загальної середньої освіти (школах, ліцеях) на повну ставку.

Чому пропонують демобілізацію вчителів

Автор петиції пояснює необхідність таких змін тим, що школи зіткнулися з гострим кадровим голодом через масову мобілізацію освітян, які з перших днів війни пішли на фронт.

Водночас військові, які тривалий час виконують бойові завдання, зазнають колосального фізичного та психологічного виснаження, а їхній професійний потенціал в освіті залишається незадіяним.

«Школам і ліцеям катастрофічно бракує кваліфікованих фахівців. Діти, які зростають в умовах війни, як ніколи потребують не лише якісних знань, а й гідного прикладу, дисципліни та психологічної стійкості, яку найкраще можуть передати саме педагоги з бойовим досвідом», — зауважив автор петиції.

Автор також зазначає, що таке рішення допоможе державі вирішити одразу дві важливі проблеми. З одного боку, воно дасть заслужене право на демобілізацію вчителям, які довго і сумлінно воювали. З іншого — поверне в школи тисячі мотивованих та досвідчених фахівців, які подолають дефіцит кадрів і виховуватимуть нове покоління.

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На думку автора, історію України потрібно не лише захищати на передовій, а й якісно викладати дітям. Для цього Кабінет Міністрів просять ініціювати внесення необхідних змін до статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні право на бронювання від мобілізації є не в усіх працівників критично важливих підприємств. Отримати відстрочку заважають певні військово-облікові спеціальності.

Також один і той самий діагноз не завжди означає однаковий висновок ВЛК. Комісія враховує тяжкість хвороби, перебіг, ускладнення та те, наскільки стан людини відповідає критеріям Розкладу хвороб.

До слова, раніше Дмитро Лубінець назвав, що заборонено працівникам ТЦК під час мобілізації.

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