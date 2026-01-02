Новим начальником ГУР став Олег Іващенко: що про нього відомо

Олег Іващенко / © Служба зовнішньої розвідки

Новим керівником Головного управління розвідки Міноборони України став Олег Іващенко, який замінить на посаді Кирила Буданова. Досі Іващенко був головою Служби зовнішньої розвідки держави.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Відсьогодні Олег Іващенко продовжить служити нашій державі та виконувати завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на позиції начальника воєнної розвідки України», — сказав він.

Указу про призначення Олега Іващенка на посаду керівника ГУР на сайті президента наразі немає.

Біографія Олега Іващенка

У відкритих джерелах інформації про Іващенка вкрай мало. ЗМІ зазначають, що значна частина відомостей про цього посадовця залишається засекреченою.

З публікацій ГУР, Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ відомо, що протягом 2017–2019 років Іващенко обіймав посаду першого заступника начальника ГУР, заступника начальника Генштабу ЗСУ з розвідки.

Від 2021 року одночасно виконував обов’язки помічника головнокомандувача ЗСУ.

Іващенко має військове звання генерал-лейтенанта.

У березні 2022 року за участь у бойових діях був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Також має орден Данила Галицького.

26 березня 2024 року Зеленський своїм указом призначив Іващенка головою Служби зовнішньої розвідки України. Очільник СЗР також є членом Ставки верховного головнокомандувача та членом Ради національної безпеки й оборони.

Нагадаємо, попередній начальник ГУР Кирило Буданов прийняв пропозицію Зеленського очолити Офіс президента, замінивши на цій посаді Андрія Єрмака. Генерал-лейтенант назвав нове призначення «ще одним рубежем відповідальності», де він зосередиться на питаннях стратегічної безпеки та дипломатичних переговорах.