Безугла та Веніславський посварилися в Раді через голову СБУ: що обурило нардепку

У Верховній Раді розгорівся новий гучний скандал. Нардеп Федір Веніславський під час пленарного засідання парламенту поскаржився на свою колегу Мар’яну Безуглу, заявивши, що вона «дві години стукала різними частинами тіла» у двері комітету з нацбезпеки.

Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту.

«Прошу розробити алгоритм поведінки для апарату ВР на екстрені ситуації, які загрожують життю та здоров’ю народних депутатів. Вчора одна з народних депутаток дві години безперервно стукала у двері різними частинами тіла, що загрожувало її життю і здоров’ю. Тому я прошу відреагувати й підготувати відповідні протоколи», — заявив Веніславський.

Версія Безуглої: «Закрилися, щоб не пустити»

Сама Мар’яна Безугла опублікувала відео, на якому заявила, що її колеги навмисно заблокували їй доступ на засідання.

«Тут засідання комітету з питання нацбезпеки оборони та розвідки. Вони закрилися там, в заручниках Василь Васильович Малюк. Закрилися просто, щоб не пустити Мар’яну, яка має всі допуски і доступи. Народний депутат має право, але вони так бояться, що не пускають навіть членів комітету нацбезпеки оборони та розвідки», — повідомила нардепка.

Вона наполягає, що такі дії є грубим порушенням її прав як народного депутата України.

Мар’яна Безугла раніше обіймала посаду заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, але була відкликана з неї в січні цього року після низки скандальних заяв. Вочевидь, напруженість між нею та іншими членами комітету продовжує зберігатися.

Нагадаємо, народна депутатка Мар’яна Безугла нещодавно публічно повідомила, що має синдром Аспергера. За її словами, деякі колеги намагалися використати цю інформацію проти неї, але вона перетворила цю особливість на свою «зброю» для досягнення власних цілей. Синдром Аспергера є розладом розвитку, що характеризується труднощами в соціальній взаємодії та комунікації.