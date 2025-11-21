«Новий дім – нові можливості»: Яна Степаненко отримала квартиру від Ріната Ахметова

Реклама

8 квітня 2022 року дівчина потрапила під обстріл. Тоді російська ракета влучила по переповненому евакуаційному вокзалу в Краматорську. Яна втратила обидві ноги. Попри пережите, вона зберегла віру в себе, пройшла реабілітації й сьогодні впевнено будує власне майбутнє.

Яну особисто привітав телефоном Рінат Ахметов. Він побажав їй щастя на новому місці та пообіцяв незабаром завітати на новосілля.

«Яна – справжній приклад неймовірної сили характеру. Її енергія та оптимізм не можуть не захоплювати. Незважаючи на пережиту страшну трагедію, вона, не озираючись, йде вперед, ставить нові цілі та досягає їх. Це вимагає величезної внутрішньої сили та мужності. Впевнений, попереду в неї – великі перемоги, і я радий підтримати Яну на цьому шляху», – зазначив Рінат Ахметов.

Для Фонду підтримка Яни – це щире бажання завжди бути поруч та допомагати дівчині рухатися до своїх мрій. Сертифікат на отримання квартири Яні передала програмний директор Фонду Ірина Блажан. А ключі від власної квартири Яні вручила голова наглядової ради Фонду Ріната Ахметова Наталія Ємченко.

«Для нас найбільша радість – це коли людина приходить у нову квартиру, бачить її вперше і відчуває, що вона вдома. Зараз це дуже важливо. Особливу увагу ми приділили тому, щоб у квартирі було все необхідне: аби можна було просто заїхати і жити, з урахуванням усіх нюансів, адже ми працюємо з людьми, які мають травми», – наголосила Наталія Ємченко.

Нова квартира у Києві для 14-річної Яни – це комфортний та оснащений усім необхідним простір, де дівчина зможе відновлюватися та будувати плани на майбутнє. Яна вже в захваті від нового дому та навіть вирішила, де буде її спальня:

«Дуже чудова, прекрасна, світла, велика квартира. Я дуже вдячна, прям дуже – від щирого серця, що Рінат Леонідович подарував нову квартиру. Тепер тут у мене відкриється багато можливостей. Надалі я тут хочу вчитися та в майбутньому працювати у Києві», – ділиться дівчина.

Яна продовжує займатися спортом. Навесні 2024-го вона подолала 5-кілометрову дистанцію на одному з найпрестижніших світових марафонів у Бостоні, а в березні 2025 року у футболці «Шахтаря» пробігла 5 кілометрів на марафоні в Токіо, продемонструвавши всьому світові незламний український дух.

Днями Яна також отримала почесну медаль «Майбутнє України» — державну відзнаку Президента для юних громадян за хоробрість, стійкість і патріотизм. І це лише початок – у дівчини безліч планів і амбітних мрій, які вона впевнено втілює.

Фонд Ріната Ахметова продовжує допомагати тим, хто постраждав від війни, підтримуючи їхній шлях до відновлення, реабілітації та нового життя.