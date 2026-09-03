Володимир Зеленський і Володимир Путін / © ТСН

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Росія та Україна перейшли до нового етапу війни, зосередившись на знищенні логістики та економіки. Мета полягає у виснаженні ресурсів та підриві здатності противника продовжувати боротьбу.

Таку думку виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Олександр Леонов висловив у ефірі телеканалу «Київ24».

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Експерт зауважив, що російські удари по логістиці і складах є намаганням тиснути на Україну та нищити її економіку.

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«Вони і раніше були і по складах, і так далі, просто там питання в тому, що це локалізовувалося на рівні декількох областей. По „Новій пошти“ прилітало постійно. І я читав у західній пресі, що це був один із планів Росії — тиснути на Україну, знищувати економіку, в тому числі через ці логістичні удари», — розповів Леонов.

Він також звернув увагу на питання, чому український бізнес не був завчасно попереджений про можливі удари, якщо відповідна інформація була відома владі.

Новий етап війни між РФ та Україною

«Так само, як і погроза Путіна, що „ми вам у відповідь будемо знищувати електроенергетику“. Це відбувається постійно. І це удари по родовищах газу, по об’єктах „Нафтогазу“ і по об’єктах електроенергетики, і так далі», — додав експерт.

На думку Леонова, нинішні атаки не варто розглядати виключно як відповідь Росії на дії України.

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«Це просто новий етап війни, де Україна і Росія задають серйозні шкоди саме економіці. Тобто ситуація така зараз, що коли Зеленський вийшов із заявою про те, що ми будемо знищувати російське небо, потім Путін вийшов із заявою, що фактично переговори з Україною зупинені», — пояснив експерт.

Цілі Росії на фронті зараз

Він зазначив, що нині війна дедалі активніше переноситься в тил, тоді як на фронті спостерігається певний глухий кут. Леонов також окреслив основне завдання Росії на передовій.

«На фронті для Росії задача — прорвати оборону і в принципі вийти на якийсь оперативний рубіж для того, щоб захопити територію. Ну це не зовсім захопити територію, це фактично максимально знищити воєнний потенціал, максимально, скажімо так, знищити Збройні сили України«, — розповів експерт.

Він додав, що загальною метою у війнах є знищення військового потенціалу противника та його волі до оборони. Як приклад Леонов навів Першу світову війну, яка завершилася поразкою Німеччини. Так, на момент капітуляції Німеччини на її території не перебував жоден іноземний військовослужбовець, оскільки війська імперії були розміщені за межами країни. Водночас економічний занепад, втрата волі до продовження війни та зменшення можливостей для її ведення зрештою призвели до капітуляції.

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До слова, Росія у вересні розпочала накопичення балістичного озброєння та розробила нові дешеві крилаті ракети «Бандероль» для масованих зимових ударів по українській критичній інфраструктурі. За словами радника президента Сергія Бескрестнова, дефіцит ракет до західних систем ППО Patriot не дозволить повністю перекрити обсяги російського виробництва балістики, що створює високі ризики для енергосистеми великих міст, зокрема Києва.

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