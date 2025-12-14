Новий графік руху: "Укрзалізниця" розширила можливості для подорожей до країн ЄС

Укрзалізниця з 14 грудня оновила графік руху та відкрила нові маршрути до країн ЄС

Від 14 грудня в Україні почав діяти новий графік руху пасажирських поїздів, який суттєво розширив можливості міжнародних подорожей. «Укрзалізниця» збільшила кількість міжнародних маршрутів з 11 до 17, відкривши зручні варіанти сполучення з країнами Європейського Союзу з однією комфортною пересадкою.

Про це повідомляють на «УЗ».

Завдяки оновленому графіку жителі Харкова, Полтави, Києва та Львова отримали зручне залізничне сполучення з Прагою, Віднем, Зальцбургом і Мюнхеном. Для пасажирів із Запоріжжя та Дніпра з’явилися додаткові маршрути до країн Західної Європи.

Сполучення з Польщею, Австрією, Німеччиною

Ключовим маршрутом для поїздок зі сходу України до ЄС став поїзд №63/64 «Оберіг» Харків — Київ — Перемишль. Саме в Перемишлі пасажири можуть здійснити пересадку на низку європейських поїздів, що курсують до Німеччини, Австрії та Чехії.

Поїзд щоденно відправляється з Харкова о 23:50, з Києва — о 08:05, зі Львова — о 14:49 та прибуває до Перемишля о 16:59.

Уже за годину, о 17:54, з Перемишля вирушає поїзд EN 417 / EC 40417 до Мюнхена з прибуттям о 10:24. По дорозі він зупиняється у Відні (05:25), Зальцбурзі (08:30) та Празі (07:46). На всьому маршруті до та з Перемишля доступні спальні вагони.

Зворотний рейс із Мюнхена відправляється о 18:35 та прибуває до Перемишля о 10:10, звідки пасажири можуть продовжити подорож до Львова, Києва та Харкова.

Пересадки до Берліна та півночі Німеччини

Також у Перемишлі з поїзда №63/64 доступна пересадка на поїзд EC 430 до Берліна, який вирушає о 18:54 та прибуває до столиці Німеччини о 06:12. Цей рейс має групи вагонів до Щецина та Свиноуйсьця через Краків, Вроцлав і Познань. Зворотно поїзд EC 431 вирушає з Берліна о 20:42 і прибуває до Перемишля о 09:14.

Крім того, щоденно курсує поїзд №93/94 Харків — Київ — Холм. Він відправляється з Харкова о 16:56, з Києва — о 23:57 та прибуває до Холма о 10:47, забезпечуючи зручне сполучення для подальших подорожей Польщею та країнами Європи.

Нові можливості для Придніпров’я

Для мешканців Дніпра та Запоріжжя ключовим маршрутом став поїзд №31/32 Запоріжжя — Дніпро — Перемишль. Він відправляється із Запоріжжя о 14:14, з Дніпра — о 16:30 та прибуває до Перемишля о 08:30. Далі пасажири можуть пересісти на поїзд EC58 GALICJA до Берліна, який вирушає о 09:09 та прибуває о 19:11. Рейси виконує польський перевізник PKP InterCity.

Зворотний рейс із Берліна вирушає о 08:52 та прибуває до Перемишля о 18:45, після чого поїзд прямує до Дніпра (12:12) та Запоріжжя (14:44).

Ще одним зручним варіантом є поїзд №119 Дніпро-Київ-Холм. Він відправляється з Дніпра о 22:55, з Києва — о 07:51 та прибуває до Холма о 17:52.

Звідти пасажири можуть пересісти на поїзд IC 440 через Варшаву (21:11) до Берліна з прибуттям о 06:15. Зворотно поїзд вирушає з Берліна о 20:42 і прибуває до Холма о 09:26.

Тож новий графік руху «Укрзалізниці» значно спростив залізничні подорожі з України до країн ЄС, зробивши їх більш зручними та доступними для пасажирів з різних регіонів країни.

Нагадаємо, раніше було скасовано багато потягів. Деякі затримуються, а є й такі, що скасували взагалі. Скасування рейсів та значна затримка потягів у дорозі пов’язана з нічною та вранішньою атакою РФ на інфраструктуру 13 грудня.