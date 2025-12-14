ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
37
Час на прочитання
3 хв

Новий графік руху: "Укрзалізниця" розширила можливості для подорожей до країн ЄС

Новий графік руху УЗ передбачає більше міжнародних маршрутів і зручні пересадки до європейських міст.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Новий графік руху: "Укрзалізниця" розширила можливості для подорожей до країн ЄС

Укрзалізниця з 14 грудня оновила графік руху та відкрила нові маршрути до країн ЄС

Від 14 грудня в Україні почав діяти новий графік руху пасажирських поїздів, який суттєво розширив можливості міжнародних подорожей. «Укрзалізниця» збільшила кількість міжнародних маршрутів з 11 до 17, відкривши зручні варіанти сполучення з країнами Європейського Союзу з однією комфортною пересадкою.

Про це повідомляють на «УЗ».

Завдяки оновленому графіку жителі Харкова, Полтави, Києва та Львова отримали зручне залізничне сполучення з Прагою, Віднем, Зальцбургом і Мюнхеном. Для пасажирів із Запоріжжя та Дніпра з’явилися додаткові маршрути до країн Західної Європи.

Сполучення з Польщею, Австрією, Німеччиною

Ключовим маршрутом для поїздок зі сходу України до ЄС став поїзд №63/64 «Оберіг» Харків — Київ — Перемишль. Саме в Перемишлі пасажири можуть здійснити пересадку на низку європейських поїздів, що курсують до Німеччини, Австрії та Чехії.

  • Поїзд щоденно відправляється з Харкова о 23:50, з Києва — о 08:05, зі Львова — о 14:49 та прибуває до Перемишля о 16:59.

  • Уже за годину, о 17:54, з Перемишля вирушає поїзд EN 417 / EC 40417 до Мюнхена з прибуттям о 10:24. По дорозі він зупиняється у Відні (05:25), Зальцбурзі (08:30) та Празі (07:46). На всьому маршруті до та з Перемишля доступні спальні вагони.

  • Зворотний рейс із Мюнхена відправляється о 18:35 та прибуває до Перемишля о 10:10, звідки пасажири можуть продовжити подорож до Львова, Києва та Харкова.

Пересадки до Берліна та півночі Німеччини

Також у Перемишлі з поїзда №63/64 доступна пересадка на поїзд EC 430 до Берліна, який вирушає о 18:54 та прибуває до столиці Німеччини о 06:12. Цей рейс має групи вагонів до Щецина та Свиноуйсьця через Краків, Вроцлав і Познань. Зворотно поїзд EC 431 вирушає з Берліна о 20:42 і прибуває до Перемишля о 09:14.

Крім того, щоденно курсує поїзд №93/94 Харків — Київ — Холм. Він відправляється з Харкова о 16:56, з Києва — о 23:57 та прибуває до Холма о 10:47, забезпечуючи зручне сполучення для подальших подорожей Польщею та країнами Європи.

Нові можливості для Придніпров’я

Для мешканців Дніпра та Запоріжжя ключовим маршрутом став поїзд №31/32 Запоріжжя — Дніпро — Перемишль. Він відправляється із Запоріжжя о 14:14, з Дніпра — о 16:30 та прибуває до Перемишля о 08:30. Далі пасажири можуть пересісти на поїзд EC58 GALICJA до Берліна, який вирушає о 09:09 та прибуває о 19:11. Рейси виконує польський перевізник PKP InterCity.

Зворотний рейс із Берліна вирушає о 08:52 та прибуває до Перемишля о 18:45, після чого поїзд прямує до Дніпра (12:12) та Запоріжжя (14:44).

Ще одним зручним варіантом є поїзд №119 Дніпро-Київ-Холм. Він відправляється з Дніпра о 22:55, з Києва — о 07:51 та прибуває до Холма о 17:52.

Звідти пасажири можуть пересісти на поїзд IC 440 через Варшаву (21:11) до Берліна з прибуттям о 06:15. Зворотно поїзд вирушає з Берліна о 20:42 і прибуває до Холма о 09:26.

Тож новий графік руху «Укрзалізниці» значно спростив залізничні подорожі з України до країн ЄС, зробивши їх більш зручними та доступними для пасажирів з різних регіонів країни.

Нагадаємо, раніше було скасовано багато потягів. Деякі затримуються, а є й такі, що скасували взагалі. Скасування рейсів та значна затримка потягів у дорозі пов’язана з нічною та вранішньою атакою РФ на інфраструктуру 13 грудня.

Дата публікації
Кількість переглядів
37
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie