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У четвер, 16 липня, Верховна Рада призначила вже колишнього голову правління НАК «Нафтогаз України» Сергія Корецького новим прем’єр-міністром. Рішення підтримали 289 народних депутатів. Судячи з виступу самого Корецького в Раді та запитань до нього парламентарів, а до цього він поспілкувався окремо з кожною фракцією, його кандидатура не викликала негативу з боку депутатського корпусу. Навіть «Європейська солідарність» у більшості підтримала призначення Корецького. Лише фракція «Батьківщини», крім одного їхнього депутата, не проголосувала.

Але топтемою всіх соцмереж і новинних заголовків стало аж ніяк не призначення Корецького. Ще від вечора середи, 15 липня, соцмережами поширилися заклики виходити на «картонковий» протест через необґрунтовану відставку міністра оборони Михайла Федорова. Його попросив піти Володимир Зеленський. І, як згодом підтвердилося, — через конфлікт з головкомом ЗСУ Олександром Сирським. Утім, президент висловив упевненість, що Федоров залишатиметься в команді. Сам Федоров сказав, що Зеленський пропонував йому стати радником, проте він відмовився.

Вже зранку в четвер, 16 липня, ще до початку пленарного засідання Верховної Ради люди вийшли на акції протесту щонайменше у 12 містах України. У Києві мітинг відбувся біля театру імені Франка. Як і торік під час протестів на захист незалежності НАБУ та САП, люди прийшли з картонками. Проте цього разу з написами: «Федоров міністр оборони», «Геть совок», «Дронами, не м’ясом», «Заправляємо ліжка, чи може трансформуємо військо?» та багато інших. Пізніше Зеленський заявив, що чує людей на акціях і крапки ще не поставив. Але черговий вибух у суспільстві, який протягом кількох днів до мітингів вже прокотився соцмережами, торкнувся й військового командування.

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Криза системи управління, порушення суспільного договору та недовіра до дій і рішень влади ще більше поглибилася. Чи зрозуміють в Офісі президента, Верховній Раді та Кабміні, що проблема далеко не у відставці Федорова? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

«Де ваші яйця»: Рада пішла на канікули

Коли Сергій Корецький відповідав на запитання народних депутатів у Верховній Раді, здалося, що він не знав про акції протесту щодо непрозорих кадрових рішень влади щонайменше у 12 містах України в цей момент. Вже новий прем’єр говорив, що високо оцінює роботу МВС і особисто його очільника Ігоря Клименка, яким президент хоче замінити Михайла Федорова. Серед пріоритетів роботи Корецький назвав підтримку армії та підготовку до зими, висловивши впевненість, що новий Кабмін зможе стати «урядом оборони».

Проте в той самий час якраз про оборону в прямому ефірі говорив Михайло Федоров. Формально це був брифінг про результати піврічної роботи та посаді очільника МОУ. Проте дуже скоро Федоров публічно підтвердив те, про що всі і так давно знали. Його звільнення — це результат конфлікту з головкомом ЗСУ Олександром Сирським. Федоров вщент «розніс» мобілізацію Сирського, назвавши його людиною, яка «сидить зверху з дубинкою» та жене людей захищати країну, наголошуючи на необхідності заміни головкома ЗСУ та начальника Генштабу Андрія Гнатова, «якщо ми хочемо перемогти ворога асиметрично, з мінімальними втратами».

«Я зіткнувся з тим, що наші ініціативи просто блокувалися. Сирський виявився готовим плести інтриги, говорити позаочі та стверджувати, ніби проти нього хтось „замовив кампанію“. Замість того щоб об’єднувати зусилля для перемоги над ворогом, він почав сіяти розкол у країні», — також сказав Федоров, звернувшись до депутатів із риторичним запитанням «де ваші яйця?».

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Нардеп від «Слуги народу» Микита Потураєв на знак протесту написав заяву про складання мандату. Очільниця комітету ВР з антикорупційної політики Анастасія Радіна, яка також є членкинею фракції «Слуга народу», у соцмережах дописала, що Михайло Федоров за шість місяців на посаді почав переводити закупівлі озброєння на тендерні процедури та закупівлі за технічними вимогами, почав розгрібати проблеми, які роками вважалися «не на часі», або «це в інших питайте».

«І саме цей міністр виявився настільки незручним і „конфліктним“, що до звільнення пробув на посаді шість місяців і один день. Вперше за багато років люди виходять на акції не проти посадовця, а на підтримку команди і змін, які він запропонував. Єдиний правильний вихід: кандидатура Михайла Федорова має бути повторно внесена на посаду міністра оборони», — підсумувала Радіна.

Проте Верховна Рада вирішила піти на канікули до 18 серпня. Депутати встигли проголосувати за новий склад уряду, який їм подав Корецький, але без кандидатів на міністра оборони та закордонних справ. Тобто, країна в повномасштабній війні місяць житиме без очільників ключових міністерств.

Провал мобілізації: крайніх шукають не там

Виступаючи в Раді Сергій Корецький також заявив, що наступна зима може бути ще складнішою. Проте для українців це вже давно не новина. За підготовку до опалювального сезону має відповідати профільне міністерство та державні компанії. До того ж, що точно може зберегти українцям тепло в оселях наступної зими — міцна ППО. Проте заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров подав рапорт про відставку зі словами: «Відсторонення Федорова — велике зло для обороноздатності України».

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Висловився й командувач Об’єднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий, фактично ставши на бік Михайла Федорова. За його словами, армії потрібні зміни, але без справедливості жодні зміни не матимуть сенсу для людей, які щодня тримають на собі цю війну.

«З приходом нової команди до Міністерства оборони з’явилася реальна спроба змінити правила, за якими роками жила військова система. Йшлося не про нові назви чи чергову перебудову на папері, а про проблеми, наслідки яких воїни й командири відчувають щодня», — вважає Драпатий.

Треба також зазначити, що командири корпусів Нацгвардії — «Азов» Денис «Редіс» Прокопенко та «Хартія» Ігор «Корнет» Оболєнський висловили публічну підтримку Ігорю Клименку. Президент Зеленський ще розглядає його на очільника Міноборони, вважаючи, що він зможе подолати «ганебні бусифікаційні моменти». Проте це також свідчить про розкол всередині військової вертикалі, який вийшов у публічну площину.

За численними повідомленнями ЗМІ, під час зустрічі з фракцією «Слуга народу» ввечері в середу, 15 липня, президент Зеленський висловлював невдоволення тим, що Федорову не вдалося реалізувати реформу мобілізації. Проте за українським законодавством відповідальність за проведення мобілізації лежить на президенті, як верховному головнокомандувачі, Верховній Раді, Кабміні, Міноборони, ЗСУ, ТЦК та інших. Тобто, як бачимо, провал реформи мобілізації — це не одноосібна відповідальність Міноборони.

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Водночас, у багатьох профільних журналістів та експертів виникли логічні дотичні запитання про те, як президент Зеленський може звільняти Федорова, не даючи суспільству адекватних пояснень, чому це робиться, при цьому жодним чином кадрово не реагує на скандал у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля» та інші гучні справи, які вибухнули на початку липня. До того ж військові аналітики абсолютно правильно порушують питання про те, а що встигне зробити новий міністр оборони, якого призначать лише в серпні, коли до можливої великої мобілізації в Росії залишиться місяць-два?

Дата публікації 11:12, 16.07.26 Кількість переглядів 44 Новий прем'єр-міністр? Чому Зеленський обрав Сергія Корецького?

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