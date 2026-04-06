Новий маршрут для ухилянтів: на Житомирщині затримали організатора втечі до Білорусі

Житомирянин намагався переправити ухилянта до Білорусі

Для ухилянтів хотіли організувати новий маршрут втечі, поближче до Києва. Щоб не їхати до західного кордону, втікачеві запропонували втекти з України до Білорусі через ліси і болота Житомирщини.

Про це передають поліція і прокуратура Житомирської області.

Так, 33-річного жителя Житомира підозрюють в організації незаконного переправлення особи через державний кордон.

Підозрюваний пообіцяв своєму знайомому допомогти втекти до Білорусі. Свої «послуги» він оцінив у 6 тисяч доларів США.

За ці кошти чоловік обіцяв організувати трансфер до прикордонної зони, надати детальний маршрут перетину, а також інструкції щодо спорядження та необхідних речей. Крім того, він консультував «клієнта» щодо його подальших дій на території Білорусі

Правоохоронці затримали фігуранта на «гарячому»: чоловік отримав від «мігранта» частину обумовленої суми. Йому загрожує позбавлення волі терміном від 7 до 9 років.

