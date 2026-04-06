Новий маршрут для ухилянтів: на Житомирщині затримали організатора втечі до Білорусі
На Житомирщині затримали організатора незаконного перетину кордону з Білоруссю.
Для ухилянтів хотіли організувати новий маршрут втечі, поближче до Києва. Щоб не їхати до західного кордону, втікачеві запропонували втекти з України до Білорусі через ліси і болота Житомирщини.
Про це передають поліція і прокуратура Житомирської області.
Так, 33-річного жителя Житомира підозрюють в організації незаконного переправлення особи через державний кордон.
Підозрюваний пообіцяв своєму знайомому допомогти втекти до Білорусі. Свої «послуги» він оцінив у 6 тисяч доларів США.
За ці кошти чоловік обіцяв організувати трансфер до прикордонної зони, надати детальний маршрут перетину, а також інструкції щодо спорядження та необхідних речей. Крім того, він консультував «клієнта» щодо його подальших дій на території Білорусі
Правоохоронці затримали фігуранта на «гарячому»: чоловік отримав від «мігранта» частину обумовленої суми. Йому загрожує позбавлення волі терміном від 7 до 9 років.
