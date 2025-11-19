Новий мікрорайон в Тростянці збудують за новим проектом Метінвесту Ахметова разом з італійцями

Реклама

Також було досягнуто партнерство з Тростянецькою міською радою (Сумська область) та італійською компанією Ai Engineering: італійці адаптуватимуть житловий квартал до європейських екологічних стандартів.

Переданий Бахмуту проєкт передбачає спорудження 570 квартир для близько 1 200 переселенців. Житло планують розмістити у 4–5-поверхових будинках із укриттями та сервісною інфраструктурою. Частина квартир буде зарезервована для людей з інвалідністю, багатодітних сімей, літніх людей та дітей-сиріт. Проєктну документацію громада отримала безплатно, що дозволить пришвидшити подальші процедури й залучення фінансування.

Партнерство щодо відбудови Тростянця передбачає створення мікрорайону для 4 тисяч переселенців. Концепцію кварталу Метінвест розробив безплатно, а італійська Ai Engineering адаптує її до європейських норм енергоефективності та екологічності. Очікується, що будівлі споживатимуть на 52% менше енергії, а проєкт відповідатиме міжнародним сертифікаціям LEED© і BREEAM©.

Реклама

Також на виставці ReBuild Ukraine представили архітектурну концепцію майбутнього житлового кварталу для тисячі маріупольських сімей: його зведуть у Білій Церкві.

Як відомо, концепція «Сталева Мрія» від Метінвесту - це типові рішення для швидкої відбудови: фахівці компанії розробили понад 200 проєктів житлової та соціальної інфраструктури, які можна максимально швидко звести завдяки трьом готовим сталевим рішенням: модулю, каркасу і платформі.

Крім проекту, компанія пропонує громадам повноцінну дорожню карту, та надає допомогу у пошуку фінансування, оформленні документації та запуску будівництва.