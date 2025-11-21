«Новий» мирний план Трампа-Путіна: як США просувають капітуляцію України на догоду Росії

Реклама

Першим про існування чергового «мирного» плану з 28 пунктів, який розробляють спецпредставник Трампа Стів Віткофф та представник Путіна Кирило Дмітрієв, 18 листопада повідомило видання Axios, посилаючись на офіційних осіб США та Росії. Віткофф частково це підтвердив, коли помилково залишив коментар, який потім видалив, під дописом в Х одного з авторів статті в Axios Барака Равіда: «Мабуть він дізнався це від „К“. Американські журналісти припустили, що може йтися про Кирила Дмітрієва, додавши, що Віткофф не знає, як користуватися Х.

Після цього в західних ЗМІ почався справжній «шторм». У середу, 19 листопада, Financial Times і Reuters повідомили, що «мирний» план, який Віткофф і Дмітрієв розробляли три дні в Маямі, передбачає скорочення ЗСУ вдвічі, територіальні поступки, визнання російської мови та статусу РПЦ, відмову України від ключових видів озброєння та військової допомоги США. Ймовірно найбільш абсурдною стала публікація в The Telegraph, яка написала про сплату Росією «оренди» Україні в обмін на російську окупацію Луганської і Донецької областей, які Москва повністю не контролює.

Ця хвиля інформаційного шторму відбувалася на тлі візиту до Києва високопосадовця Пентагону Дена Дрісколла та начальника штабу генерала Ренді Джорджа, які стали найвищими за рангом посадовими особами США, які приїхали до України за другої каденції Трампа. В четвер ввечері, 21 листопада, одразу після їхньої зустрічі з Володимиром Зеленським, речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила існування нового мирного плану, який протягом останнього місяця «тихо готували» Віткофф і держсекретар Марко Рубіо. А в ОПУ заявили, що отримали документ.

Реклама

Тож що це за черговий «мирний» план, який європейські лідери, ЗМІ та експерти вже охрестили російським планом капітуляції України? Чому він розроблявся за спиною ЄС і в останній момент був представлений Україні? Й чим погрожує адміністрація Трампа, якщо Київ відмовиться підписувати цей план? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

«Агресивний дедлайн»: чому в США так поспішають

Під час зустрічі з журналістами в четвер, 20 листопада, на якій був присутній і ТСН.ua, тимчасово повірена у справах США в Україні Джулі Девіс повідомила про «агресивний графік» переговорів про мир.

«За останні 36 годин ми стали свідками справді вражаючого темпу дипломатичної діяльності, одного з найамбітніших за мої 30 років роботи дипломаткою», — додала амбасадорка.

Ще в середу, 19 листопада, видання Politico з посиланням на високопосадовця Білого дому повідомляло, що у Трампа сподіваються погодити рамку припинення бойових дій — угоду, що не враховує інтересів України та ЄС, яку президенту Зеленському представили як доконаний факт — вже цього тижня або до кінця листопада. Марко Рубіо завуальовано дописував в Х, що для досягнення тривалого миру обидві сторони погодитися на «складні та необхідні поступки». Про поступки України західна преса вже написала. Але при цьому адміністрація Трампа навіть через ЗМІ не відповідає на головне питання: на які поступки піде Росія?

Реклама

У статті для The Atlantic старший науковий співробітник Brookings Institution Томас Райт припускає, що витоки «мирного» плану, який дорівнює капітуляції України, з’явилися саме тоді, коли політика адміністрації Трампа стала більш прихильною до Києва, спецпредставник Трампа Кіт Келлог збирається у відставку вже у січні 2026 року, а позиції президента Зеленського ослаблені корупційним скандалом вдома.

Частково з такою точкою зору можна погодитися. Адже саме наприкінці жовтня, коли Трамп запровадив свої перші (під час другого президентського терміну) санкції проти «Лукойла», «Роснафти» та їхніх дочірніх компаній, Дмітрієв поспіхом приїхав до США, де, якщо вірити витокам у пресу, три дні разом із Віткоффом у Маямі працював над «новим» планом капітуляції України. Вже 14 листопада Мінфін США помʼякшив санкції проти «Лукойла», щоб той мав більше часу на продаж своїх активів, і дав «зелене» світло на діяльність його роздрібних АЗС за кордоном. На додачу Вашингтон фактично звільнив від санкцій проєкти Каспійського трубопровідного консорціуму.

Що ж в обмін на послаблення санкцій Путін міг запропонувати Трампу? Якщо адміністрація США нічого не отримала натомість, чи можна вважати, що Вашингтон останнім часом був справді щиро більш прихильним до України?

Співрозмовники ТСН.ua серед українських посадовців також звертають увагу на інші причини такого «агресивного графіку» Трампа. Свіже опитування Reuters/Ipsos свідчить, що рейтинг схвалення Трампа впав до найнижчого від початку його другого терміну рівня — 38%. На додачу Конгрес остаточно схвалив публікацію «файлів Епштейна» — покійного мільярдера Джеффрі Епштейна, якого звинувачували в сенс-торгівлі неповнолітніми — де може фігурувати Трамп. І наостанок: 31 січня 2026 року закінчується подача номінацій на Нобелівську премію миру, яку Трамп дуже хоче отримати, бо він вже «врегулював» вісім світових війн, залишилася остання дев’ята — війна Росії проти України.

Реклама

День подяки: Трамп висунув Україні ультиматум

У пʼятницю, 21 листопада, Axios опублікував всі 28 пунктів плану Віткоффа-Дмітрієва. Документ, який передбачає низку нових поступок з боку Києва — відмова від вступу до НАТО та необхідність проведення виборів протягом 100 днів, вочевидь від моменту підписання угоди, — президенту Зеленському передав Ден Дрісколл під час візиту до Києва. «Новий» план врегулювання також забороняє розміщення сил Альянсу в Україні, а НАТО — продовжувати політику розширення, й дозволяє поетапне зняття з Росії санкцій та її реінтеграцію в світову економіку.

За словами Дональда Трампа, Україна має підписати цю угоду до Дня подяки в США. Тобто до четверга, 27 листопада. «Україна втрачає території, а Путін більше не шукає війни», — сказав Трамп. Reuters додає, що в разі відмови адміністрація Трампа погрожує знову зупинити обмін розвідданими та постачання (вочевидь продаж) зброї Україні.

За інформацією Axios і WSJ, новий мирний план Трампа-Путіна (а саме так його можна називати відколи президент США під ним особисто підписався) також передбачає надання США гарантій безпеки Україні на 10 років. Проте у Вашингтоні під цим розуміють навіть не сумнозвісний Будапештський меморандум, і навіть не пряму військову допомогу, а логістичну та підтримку розвідданими тощо. Щоправда у Axios трохи оптимістичніший прогноз: гарантії безпеки також можуть передбачати «допомогу у вигляді підтримки збройними силами». Але чиїми саме ЗС — невідомо.

При цьому США за цим планом отримають компенсації за свої гарантії безпеки. На додачу в адміністрації Трампа хочуть отримати 50% прибутку від інвестованих у відбудову України $100 млрд із заморожених активів Центробанку РФ та ще $100 млрд, які вкладе Європа. Інша частина заморожених активів піде в новий американсько-російський інвестиційний фонд.

Реклама

«Той факт, що США за допомогою цього „плану“ хочуть безсоромно захопити частину російських активів, кошти, які мають сплатити європейці, український енергетичний сектор та фінансові прибутки від реконструкції, та на додачу до цього хочуть отримати фінансову компенсацію за „гарантії безпеки“, які є не більш ніж розпливчастими запевненнями, ще раз показує, що Віткофф абсолютно непридатний як „посередник“. Європейці мають запропонувати власні пропозиції щодо миру в Європі та, нарешті, рішуче відстоювати своє майбутнє», — вважає експерт Мюнхенської безпекової конференції Ніко Ланге.

У пʼятницю, 21 листопада, пообіді Володимир Зеленський обговорив телефоном мирний план імені Трампа-Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та премʼєром Британії Кіром Стармером.

«Будь-яка угода щодо європейських держав, ЄС чи НАТО вимагає схвалення європейських партнерів або консенсусу союзників», — наголосили в пресслужбі уряду ФРН після розмови.

Західні ЗМІ повідомили, що Україна та лідери ЄС відкинули план Трампа, який є набором російських «хотєлок», і розробляють свій проєкт зі справедливішими для України й для самих європейців умовами. Він буде представлений вже найближчими днями, вочевидь на саміті G-20 в Йоганнесбурзі. Щоправда представників США там не буде. Наступного тижня Зеленський і Трамп мають обговорити все особисто телефоном. Хоча ще в четвер, 20 листопада, представники Пентагону неофіційно припускали, що наступного тижня Зеленський і Трамп вже мають підписати першу проміжну угоду.

Реклама

Чому саме Зеленський і Трамп мають це зробити? Бо в адміністрації США вирішили, що новий мирний план імені Трампа-Путіна мають спочатку підписати президенти США та України, а потім американська делегація вирушить на переговори до Москви, де представники Білого дому та Кремля (чи інші посадовці США та РФ) підпишуть другу угоду. Причому вона не обов’язково слово в слово повторить документ, який має підписати український президент.

Надвечір п’ятниці, 21 листопада, перед телефонною розмовою з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, Володимир Зеленський у відеозверненні до українців заявив: «Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима».

Ден Дрісколл, який під час візиту до Києва передав українському президенту новий мирний план імені Трампа-Путіна є другом Джей Ді Венса. Днями американський віцепрезидент, говорячи про необхідність присудження Трампу Нобелівської премії миру, заявив, що українцям і росіянам треба просто «припинити вбивати один одного й почати торгувати один з одним, подорожувати між двома країнами та брати участь у культурних обмінах».

Такий підхід представників команди Трампа демонструє або тотальне нерозуміння справжніх причин війни Росії проти України, або відверте лобіювання інтересів Кремля. Адже примушення України до капітуляції, загорнутої в обгортку нового мирного плану, призведе до катастрофічних наслідків не лише для України та Європи. Трамп не просто не отримає Нобелівську премію миру, а й поховає свої і рейтинги Республіканської партії, які полетять донизу швидше, ніж рейтинги Байдена та демократів після ганебного виходу США з Афганістану.

Реклама

«Будь-яка „мирна“ угода між Україною та Росією, яка послаблює здатність України оборонятися, фактично є угодою про капітуляцію, яка гарантує, що в найближчі кілька років Путін захопить всю Україну. Українська мужність і патріотизм не повинні бути зраджені американцями, які втомилися зупиняти зло. Перемога Путіна стане кроком до набагато небезпечнішого світу», — вважає колишній спікер Палати представників і кандидат у президенти США у 2012 році, республіканець Ньют Гінгріч.