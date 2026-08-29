Новий наступ на Київ: експерт оцінив, чи є у Путіна війська для прориву

Розвідка дізналася про нові плани наступу РФ / © ТСН.ua

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Чутки про ймовірний наступ російських окупантів на північні регіони України активно поширюються в інформаційному просторі ще з травня цього року. Наразі експерти підтверджують, що військово-політичне керівництво РФ справді розглядає кілька сценаріїв тиску на Чернігівську та Київську області.

Таку думку висловив військовий аналітик Денис Попович в ефірі Radio NV.

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Варіанти наступу та буферна зона

За словами експерта, на столі у російського командування лежить щонайменше п’ять можливих варіантів дій на північному напрямку. Серед них розглядається просте відволікання уваги, створення буферної зони, а також найбільш радикальний сценарій, який передбачає конкретну операцію з просування та повного оточення української столиці.

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Аналітик підкреслив, що на сьогодні найбільш пріоритетним для ворога виглядає саме створення буферної зони з певним заглибленням на територію Чернігівщини для посилення тиску на Київ. Водночас він заспокоїв українців, пояснивши, що наразі Росія не має свіжих і вільних сил для організації такого масштабного наступу, оскільки всі її наявні резерви повністю задіяні у боях за Донецьку область.

Чи вступить Білорусь у відкриту війну

Окремо експерт прокоментував постійні маневри, розбудову логістичних шляхів та мобілізаційні рухи на території сусідньої Білорусі. Він пояснив, що Олександр Лукашенко таким чином намагається лише продемонструвати своє перебування у фарватері російської політики, оскільки його країна повністю залежить від Москви та вмонтована в її систему.

Місцеві заводи активно працюють в інтересах російського військово-промислового комплексу, хоча останнім часом виникають проблеми з оплатою замовлень через економічні труднощі в РФ. Водночас аналітик переконаний, що Мінськ до останнього уникатиме прямого військового зіткнення.

«Концентрувати безпосередньо білоруські війська проти України і починати війну Білорусі проти України, чого дуже хоче Путін, — це останнє, що зробить Лукашенко. Він цього не хоче», — наголосив Денис Попович.

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Він додав, що ймовірність повторного надання білоруської території для ударів завжди існує, однак наразі там немає достатньої кількості російських військ для повторення наступальної операції зразка 2022 року.

Дані української розвідки

Напередодні заступник керівника Офісу президента Павло Паліса також підтвердив, що військове керівництво Росії отримало завдання спланувати наступ на Київ і Чернігів. Українська розвідка верифікувала інформацію з кількох джерел про те, що ворог готує подібну операцію у кількох варіантах, проте наразі створення реальних наступальних угруповань на цих напрямках не фіксується.

За словами посадовця, Генеральний штаб ЗСУ вже опрацював усі потенційні сценарії реагування, оборони та протидії можливим задумам противника. Водночас він акцентував увагу на тому, що наразі йдеться виключно про планування та розробку можливих сценаріїв, а не про безпосередній початок наступальної операції.

Згідно з розвідувальними даними, окупанти досі плекають надії створити так звану буферну зону в Харківській, Сумській та частково Чернігівській областях на глибину до двадцяти кілометрів. Це бажання передусім пов’язане зі стрімким розвитком технологій, оскільки тактико-технічні характеристики безпілотників постійно вдосконалюються, що вимагає від ворога відсувати зону ураження дедалі далі від своїх кордонів.

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