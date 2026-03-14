Російський загарбник на Слов’янському напрямку / © скриншот з відео

Російські війська готують особовий склад і бронетехніку до ймовірного наступу на Слов’янському напрямку в Донецькій області.

Про це повідомляє 81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада у Facebook.

За даними бригади, окупанти продовжують тиснути, застосовуючи тактику малих груп.

Зокрема вдень активність росіян знижується через сонячну погоду, але вночі вони активізуються, використовуючи антитепловізійні плащі та особливості рельєфу для передислокації, зазначають у 81 ОАеМБр.

«За попередньою інформацією, ведеться підготовка особового складу та броньованої техніки до ймовірного наступу. Попри складну обстановку десантники 81-ї бригади готові до сценаріїв, які щоденно пропрацьовує противник на Словʼянському напрямку», — наголосили в бригаді.

Крім того, там підкреслили, що збільшилася кількість ударів із застосуванням ворожих дронів-камікадзе. Найчастіше використовуються БпЛА на оптоволокні, баражуючі боєприпаси Молнія і Ланцет, а також скиди з квадрокоптерів типу Мавік.

Водночас армія країни-агресорки РФ постійно проводить розвідку безпілотниками «Крило», що дозволяє коригувати роботу артилерії та ударних дронів, додали військові.

Нагадаємо, раніше речник угруповання військ «Схід» Григорій Шаповал заявив про те, що у районі Покровсько-Мирноградської агломерації ситуація залишається складною. Є ознаки підготовки армії РФ до активізації наступальних дій із залученням накопичених резервів.\