- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 7103
- Час на прочитання
- 2 хв
Новий обмін полоненими: СБУ показала ексклюзивні кадри повернення захисників
Наймолодший захисник — 24-річний експолонений. Його захопили під час оборони Маріуполя у квітні 2022 року.
Сьогодні, 26 червня, відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулися молоді захисники віком до 25 років, а також оборонці, що отримали поранення.
Служба безпеки України оприлюднила ексклюзивні фото і відео повернення захисників.
«Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення президента України Володимира Зеленського», — зазначили в СБУ.
За інформацією Зеленського, додому повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, Державної прикордонної служби.
Більшість із них були в полоні з 2022-го року.
Як зазначив глава держави, Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах переговорів у Стамбулі.
Зазначимо, що багато звільнених 26 червня потрапили в полон РФ під час оборони Маріуполя. Також вдалося повернути додому нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС.
Як вже повідомлялося, наймолодшому захиснику, якого звільнили, саме сьогодні виповнилося 24 роки. Він потрапив в полон під час оборони Маріуполя у квітні 2022 року, у 21-річному віці.
Найстаршому оборонцю, якого вдалося повернути на Батьківщину — 62 роки.
Також один з колишніх полонених, на повернення якого чекала родина, 26 червня дізнався, що став дідусем.
