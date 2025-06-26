Новий обмін полоненими: СБУ показала ексклюзивні кадри повернення захисників

СБУ показала ексклюзивні кадри обміну полоненими 26 червня / © СБУ

Сьогодні, 26 червня, відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулися молоді захисники віком до 25 років, а також оборонці, що отримали поранення.

Служба безпеки України оприлюднила ексклюзивні фото і відео повернення захисників.

«Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення президента України Володимира Зеленського», — зазначили в СБУ.

Новий обмін полоненими: звільнені захисники повернулися додому

За інформацією Зеленського, додому повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, Державної прикордонної служби.

Новий обмін полоненими / © СБУ

Більшість із них були в полоні з 2022-го року.

26 червня відбувся черговий обмін полоненими / © СБУ

Як зазначив глава держави, Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах переговорів у Стамбулі.

Зазначимо, що багато звільнених 26 червня потрапили в полон РФ під час оборони Маріуполя. Також вдалося повернути додому нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС.

Обмін полоненими 26 червня / © СБУ

Як вже повідомлялося, наймолодшому захиснику, якого звільнили, саме сьогодні виповнилося 24 роки. Він потрапив в полон під час оборони Маріуполя у квітні 2022 року, у 21-річному віці.

Обмін полоненими 26 червня / © СБУ

Найстаршому оборонцю, якого вдалося повернути на Батьківщину — 62 роки.

Обмін полоненими 26 червня / © СБУ

Також один з колишніх полонених, на повернення якого чекала родина, 26 червня дізнався, що став дідусем.

