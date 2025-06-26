Новий обмін полоненими в Україні: Юсов розповів, що далі у переговорах з Росією

Новий обмін полоненими в Україні

Реклама

Сьогодні у Міжнародний день підтримки жертв катувань, Україна провела черговий обмін полоненими. Додому повернулися важкохворі, важкопоранені та молоді захисники. Це стало результатом реалізації Стамбульських домовленостей, за якими повернення відбувається за формулою «всіх на всіх» для цих категорій полонених.

Про це розповів під час телемарафону заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

Переговори про наступний обмін

«Ця робота буде продовжена. І найближчим часом чекаємо на наступні новини», — наголосив Андрій Юсов, даючи надію на продовження обмінів.

Реклама

Щодо обміну тілами загиблих військовослужбовців, Андрій Юсов зазначив, що Україна розуміє можливі провокації з боку агресора, зокрема й у таких чутливих темах. Однак українські Сили безпеки та оборони та правоохоронні структури вже знають, як реагувати та протидіяти таким діям. МВС детально комунікує в цьому напрямку.

Бойові дії тривають по всій лінії фронту, що, на жаль, означає нові втрати. Тому репатріаційні заходи продовжуватимуться у плановому режимі. Загалом, за попередніми домовленостями, Україна вже повернула з окупованих територій та території РФ 6000 тіл загиблих. Далі триває експертиза для встановлення осіб та їхньої приналежності.

Складність переговорів та досягнення України

Андрій Юсов підкреслив, що «ніколи не буває легко, але головне результат». Переговорна група чітко захищає інтереси України та виконує наказ Президента.

«Зрозуміло, що є паузи. Вони пов’язані із організаційними і логістичними моментами, і складнощами перемовних процесів. В тому числі ворог, який напав на Україну, який здійснює геноцидний акт агресії, неодноразово помічений в ігноруванні міжнародного гуманітарного права», — пояснив він. Тому, за його словами, очікувати легкого процесу не варто.

Реклама

Попри всі труднощі, за часи повномасштабного вторгнення Україна повернула вже понад 6000 власних громадян. Було проведено 65 обмінів у період активних бойових дій (без урахування цього великого обміну). Юсов назвав це «безпрецедентними результатами», які є плодом великої командної роботи Координаційного штабу, всіх складових Сил безпеки та оборони, українського уряду та команди Президента.

Деталі обміну: хто повернувся додому

За словами Юсова, обмін щойно завершився. Карети швидкої допомоги та автобуси зі звільненими військовими вже прямують до місць надання першої медичної допомоги, де на них чекають лікарі, представники підрозділів та родичі.

«Сьогодні представників всіх трьох груп присутні на обмінні», — наголосив Юсов, маючи на увазі важкохворих, важкопоранених та молодих захисників.

Більшість із повернених сьогодні перебували в полоні з 2022 року. Серед них — захисники Маріуполя та Маріупольського гарнізону, офіцери Збройних Сил України, представники Територіальної оборони, ВМС та інших підрозділів.

Реклама

«У кожного своя трагічна історія. Кожен сьогодні вдома і зв’язується зараз з рідними», — зазначив Юсов.

Попереду на звільнених чекає тривалий процес реабілітації, включно з медичною та психологічною допомогою. Важливо, щоб захисники повернулися додому не лише фізично, а й ментально та духовно цілими.

Раніше повідомлялося, сьогодні, 26 червня, у рамках Стамбульських домовленостей відбувся черговий етап обміну полоненими між Україною та РФ. Додому повертаються воїни Збройних Сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них були в полоні з 2022-го року.

Наймолодшому захиснику — 24 роки і він потрапив в полон під час оборони Маріуполя у квітні 2022 року, у віці 21-го року. Найстаршому оборонцю, якого вдалося повернути на Батьківщину — 62 роки.