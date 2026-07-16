Новий поворот у гучному вбивстві на Київщині: слідчі вилучили зброю, з якої бійці могли розстріляти братів Мосейчуків

Експертиза для автоматів Лучанова: у ВСП заявили про вилучення зброї, що «засвітилася» на Київщині

Реклама

На Дніпропетровщині правоохоронці виявили зброю, яка могла використовуватися під час вбивства братів Мосейчуків з Київщини.

Про це передає Військова служба правопорядку (ВСП).

Зауважимо, що ВСП прямо не вказує, що йдеться про вбивство братів Мосейчуків бійцями 155 бригади, що якого може бути причетний екскомбриг Станіслав Лучанов, але з контексту зрозуміло, що мова саме про цей випадок.

Реклама

Зазначається, що 9 липня на території однієї з громад Дніпропетровської області виявлено та вилучено дві одиниці стрілецької зброї. За версією слідства, вона могла використовуватися військовослужбовцями «однієї з військових частин під час вчинення кримінальних правопорушень на території Київської області».

Вилучену зброю передано слідчим для проведення експертних досліджень.

«Їх результати мають допомогти встановити всі обставини кримінальних правопорушень та підтвердити або спростувати використання цієї зброї під час їх вчинення», — додали у ВСП.

Досудове розслідування триває.

Реклама

Все, що відомо про резонансне вбивство братів Мосейчуків на Київщині бійцями 155-ї бригади

Нагадаємо, злочин стався у Білоцерківському районі в селі Калинівка.

Слідчими зʼясовано, що фігуранти проникли на територію будинку, де проживали брати, погрожуючи зброєю, силоміць вивезли їх на автомобілях до Дніпропетровської області, незаконно утримували їх та вбили.

Серед підозрюваних — колишній командир 155-ї бригади Станіслав Лучанов та командир батальйону Олексій Долголенко.

Після розголосу справи рідні Лучанова втекли із села.

Реклама

Своєю чергою, після розголосу журналістами командир 155-ї бригади Станіслав Лучанов самовільно залишив місце служби і був оголошений у розшук. Його затримали у Києві.

Наступного дня Лучанову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Новини партнерів