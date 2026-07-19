Новий радник Зеленського намагався проїхати на Банкову із «Шахедом» у багажнику: реакція охорони

Новий радник Зеленського налякав охорону «Шахедом»: віз у багажнику на Банкову

Реклама

Відомий військовий фахівець із радіотехнологій та новий радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов потрапив у курйозну ситуацію на в’їзді до урядового кварталу столиці. На блокпосту під час стандартної перевірки автомобіля охорона виявила у його багажнику уламки та електроніку російського «Шахеда».

Про цей інцидент експерт розповів у соцмережах.

«Поїхав я на Банкову позавчора. Під’їхав до блокпосту в урядовий квартал. Номер моєї машини у списку є, і прізвище теж. Все нормально. Питають: „Можна відкрити багажник?“ Кажу: „Звісно“. І тут ззаду починається галас і метушня. Думаю, що ж таке відбувається. Підходить охорона до мене і з широко розкритими очима каже: У вас же там… „Шахед“, — розповідає Флеш.

Реклама

Бескрестнов пригадав, що що тиждень тому йому передали на дослідження всю внутрішню електроніку, хвостову частину та шматок корпусу нової модифікації ворожого «Шахеда». Весь цей час деталі просто каталися в його машині.

Спроба розрядити обстановку іронічним запитанням: «А можна я „Шахед“ у вас тут на деякий час залишу, а потім заберу?» — остаточно шокувала охорону.

«Від цієї чудової пропозиції вони ще більше жахнулися. Довелося їхати у „Віктори Дрон“ і прилаштувати там „Шахед“ на деякий час. Коротше кажучи, з Шахедом до урядового кварталу не пускають, якщо що», — підсумував Сергій Флеш.

Нагадаємо, після того, як Михайло Федоров залишив посаду міністра оборони, Сергій Флеш також публічно оголосив про припинення своєї роботи у відомстві на посаді його радника.

Реклама

Проте президент Зеленський призначив «Флеша» своїм радником з питань розвитку технологічних напрямів оборони.

Новини партнерів