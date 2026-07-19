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Новий радник Зеленського намагався проїхати на Банкову із «Шахедом» у багажнику: реакція охорони
Новий радник президента Сергій Флеш шокував охорону урядового кварталу вмістом багажника.
Відомий військовий фахівець із радіотехнологій та новий радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов потрапив у курйозну ситуацію на в’їзді до урядового кварталу столиці. На блокпосту під час стандартної перевірки автомобіля охорона виявила у його багажнику уламки та електроніку російського «Шахеда».
Про цей інцидент експерт розповів у соцмережах.
«Поїхав я на Банкову позавчора. Під’їхав до блокпосту в урядовий квартал. Номер моєї машини у списку є, і прізвище теж. Все нормально. Питають: „Можна відкрити багажник?“ Кажу: „Звісно“. І тут ззаду починається галас і метушня. Думаю, що ж таке відбувається. Підходить охорона до мене і з широко розкритими очима каже: У вас же там… „Шахед“, — розповідає Флеш.
Бескрестнов пригадав, що що тиждень тому йому передали на дослідження всю внутрішню електроніку, хвостову частину та шматок корпусу нової модифікації ворожого «Шахеда». Весь цей час деталі просто каталися в його машині.
Спроба розрядити обстановку іронічним запитанням: «А можна я „Шахед“ у вас тут на деякий час залишу, а потім заберу?» — остаточно шокувала охорону.
«Від цієї чудової пропозиції вони ще більше жахнулися. Довелося їхати у „Віктори Дрон“ і прилаштувати там „Шахед“ на деякий час. Коротше кажучи, з Шахедом до урядового кварталу не пускають, якщо що», — підсумував Сергій Флеш.
Нагадаємо, після того, як Михайло Федоров залишив посаду міністра оборони, Сергій Флеш також публічно оголосив про припинення своєї роботи у відомстві на посаді його радника.
Проте президент Зеленський призначив «Флеша» своїм радником з питань розвитку технологічних напрямів оборони.