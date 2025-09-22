- Дата публікації
Новий реєстр військовозобов’язаних: як зміниться мобілізація в Україні
Мобілізація по-новому: що змінилося для військовозобов’язаних після набуття чинності нового закону.
В Україні набув чинності закон №3632-ІХ, який передбачає створення Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних. Цей реєстр має почати працювати до кінця 2025 року.
Про це повідомив портал «Поради юриста».
Що зміниться з новим реєстром?
Головна мета закону — об’єднати інформацію з різних державних баз даних. Новий реєстр буде інтегрований з:
Державним реєстром актів цивільного стану;
реєстром Державної міграційної служби;
базою Міністерства внутрішніх справ;
податковою інформацією;
базами Пенсійного фонду.
Це дозволить Територіальним центрам комплектування (ТЦК) отримувати повну та актуальну інформацію про військовозобов’язаних, зокрема: місце фактичного проживання; наявність відстрочки; факт виїзду за кордон.
Що кажуть офіційні органи?
У Генеральному штабі запевняють, що оновлення обліку — це не «полювання на ухилянтів», а спроба навести лад у системі. За словами речника, це дозволить зробити мобілізацію більш справедливою. Оскільки стане зрозуміло, хто дійсно підлягає призову.
У Міністерстві оборони попередили: якщо людина ухиляється від оновлення даних, до неї можуть бути застосовані штрафи або навіть адміністративне провадження.
Експерти зазначають, що завдяки новому закону:
зменшиться кількість випадкових викликів;
забезпечиться автоматичний доступ до актуальних даних;
процес мобілізації стане більш обґрунтованим.
Також уже змінено правила щодо подання інформації про працівників роботодавцями та збільшено штрафи за порушення мобілізаційного законодавства.
Нагадаємо, в Україні військовозобов’язані можуть отримати відстрочку від мобілізації лише за законними причинами. Якщо громадянин змінює місце роботи або підстави для відстрочки перестають існувати, військові органи мають право скасувати її у максимально короткі строки.
