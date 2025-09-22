ТСН у соціальних мережах

Новий реєстр військовозобов’язаних: як зміниться мобілізація в Україні

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Новий реєстр військовозобов’язаних: як зміниться мобілізація в Україні / © ТСН

В Україні набув чинності закон №3632-ІХ, який передбачає створення Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних. Цей реєстр має почати працювати до кінця 2025 року.

Про це повідомив портал «Поради юриста».

Що зміниться з новим реєстром?

Головна мета закону — об’єднати інформацію з різних державних баз даних. Новий реєстр буде інтегрований з:

  • Державним реєстром актів цивільного стану;

  • реєстром Державної міграційної служби;

  • базою Міністерства внутрішніх справ;

  • податковою інформацією;

  • базами Пенсійного фонду.

Це дозволить Територіальним центрам комплектування (ТЦК) отримувати повну та актуальну інформацію про військовозобов’язаних, зокрема: місце фактичного проживання; наявність відстрочки; факт виїзду за кордон.

Що кажуть офіційні органи?

У Генеральному штабі запевняють, що оновлення обліку — це не «полювання на ухилянтів», а спроба навести лад у системі. За словами речника, це дозволить зробити мобілізацію більш справедливою. Оскільки стане зрозуміло, хто дійсно підлягає призову.

У Міністерстві оборони попередили: якщо людина ухиляється від оновлення даних, до неї можуть бути застосовані штрафи або навіть адміністративне провадження.

Експерти зазначають, що завдяки новому закону:

  • зменшиться кількість випадкових викликів;

  • забезпечиться автоматичний доступ до актуальних даних;

  • процес мобілізації стане більш обґрунтованим.

Також уже змінено правила щодо подання інформації про працівників роботодавцями та збільшено штрафи за порушення мобілізаційного законодавства.

Нагадаємо, в Україні військовозобов’язані можуть отримати відстрочку від мобілізації лише за законними причинами. Якщо громадянин змінює місце роботи або підстави для відстрочки перестають існувати, військові органи мають право скасувати її у максимально короткі строки.

У Міноборони пояснили умови придатності для людей з ВІЛ та туберкульозом. Придатність до військової служби для людей з ВІЛ залежить від стадії хвороби. Особи з безсимптомним носійством ВІЛ або стабільною хворобою є придатними до військової служби.

