- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 313
- Час на прочитання
- 2 хв
Новий рік у холоді: що чекає на українців з 29 грудня по 4 січня
На Новий рік та перші дні січня в Україні очікуються снігопади, помірні морози та сильний вітер. Дізнайтеся деталі прогнозу по днях.
На Новий рік та перші дні січня Україну накриють циклонні опади та холодна погода. Протягом тижня очікуються сніг, мокрий сніг і морози до -19 °С.
Про це свідчать дані Meteoprog.
Понеділок, 29 грудня:
Сніг, мокрий сніг, місцями хуртовина. Вітер північно-західний, 9–14 м/с, пориви до 22 м/с. Температура: вночі -3…-8 °С, вдень -4…+1 °С.
Вівторок, 30 грудня:
Сніг по всій території країни. Ожеледиця на дорогах. Вітер західний/північно-західний, 7–12 м/с. Температура: вночі -3…-8 °С, у Карпатах -10…-14 °С; вдень -1…-6 °С.
Середа, 31 грудня:
Невеликий сніг, у Криму місцями з дощем. Вітер західний, 7–12 м/с. Температура: вночі -7…-12 °С, у Карпатах до -16 °С; вдень -4…-10 °С, на півдні та в Криму -3…+2 °С.
Четвер, 1 січня:
Невеликий сніг у західних, північних областях та Криму, без істотних опадів на південному сході. Вітер західний/південно-західний, 5–10 м/с. Температура: вночі -8…-13 °С, у Карпатах та Прикарпатті -14…-19 °С; вдень -4…-9 °С, на півдні -4…+1 °С.
П’ятниця, 2 січня:
Сніг, мокрий сніг, місцями хуртовина у західних, північних, центральних і північно-східних областях. Вітер південний/південно-західний, 7–12 м/с, пориви 15–17 м/с. Температура: вночі -7…-12 °С, на Лівобережжі місцями -13…-17 °С; вдень -2…-7 °С, на півдні та Прикарпатті близько 0 °С.
Субота, 3 січня:
Нестійка погода: сніг і мокрий сніг у центральних, південних та місцями східних регіонах, на півдні з дощем. Вітер південний/південно-західний, 3–10 м/с. Температура: вночі 0…-7 °С, вдень -3…+2 °С.
Неділя, 4 січня:
Помірні опади на Лівобережжі, сніг, мокрий сніг, на півдні з дощем. На заході невеликий сніг. Вітер західний, 7–12 м/с. Температура: -4…-9 °С, на півдні та південному сході -4…+1 °С.
Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода у січні.