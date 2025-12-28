Новий рік у холоді: що чекає на українців з 29 грудня по 4 січня

Погода в Україні / © Pixabay

На Новий рік та перші дні січня Україну накриють циклонні опади та холодна погода. Протягом тижня очікуються сніг, мокрий сніг і морози до -19 °С.

Про це свідчать дані Meteoprog.

Понеділок, 29 грудня:

Сніг, мокрий сніг, місцями хуртовина. Вітер північно-західний, 9–14 м/с, пориви до 22 м/с. Температура: вночі -3…-8 °С, вдень -4…+1 °С.

Вівторок, 30 грудня:

Сніг по всій території країни. Ожеледиця на дорогах. Вітер західний/північно-західний, 7–12 м/с. Температура: вночі -3…-8 °С, у Карпатах -10…-14 °С; вдень -1…-6 °С.

Середа, 31 грудня:

Невеликий сніг, у Криму місцями з дощем. Вітер західний, 7–12 м/с. Температура: вночі -7…-12 °С, у Карпатах до -16 °С; вдень -4…-10 °С, на півдні та в Криму -3…+2 °С.

Четвер, 1 січня:

Невеликий сніг у західних, північних областях та Криму, без істотних опадів на південному сході. Вітер західний/південно-західний, 5–10 м/с. Температура: вночі -8…-13 °С, у Карпатах та Прикарпатті -14…-19 °С; вдень -4…-9 °С, на півдні -4…+1 °С.

П’ятниця, 2 січня:

Сніг, мокрий сніг, місцями хуртовина у західних, північних, центральних і північно-східних областях. Вітер південний/південно-західний, 7–12 м/с, пориви 15–17 м/с. Температура: вночі -7…-12 °С, на Лівобережжі місцями -13…-17 °С; вдень -2…-7 °С, на півдні та Прикарпатті близько 0 °С.

Субота, 3 січня:

Нестійка погода: сніг і мокрий сніг у центральних, південних та місцями східних регіонах, на півдні з дощем. Вітер південний/південно-західний, 3–10 м/с. Температура: вночі 0…-7 °С, вдень -3…+2 °С.

Неділя, 4 січня:

Помірні опади на Лівобережжі, сніг, мокрий сніг, на півдні з дощем. На заході невеликий сніг. Вітер західний, 7–12 м/с. Температура: -4…-9 °С, на півдні та південному сході -4…+1 °С.

Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода у січні.