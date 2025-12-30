Новий рік з обмеженнями: "Укренерго" попередило про відключення світла 31 грудня

Відключенн світла в Україні у середу, 31 грудня

У вівторок, 31 грудня, українцям слід бути готовими до застосування стабілізаційних відключень електроенергії. Графіки застосовуватимуть у більшості регіонів України. Причиною стали пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.

Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

Кого стосуватимуться обмеження

Енергетики запроваджують два типи обмежень:

Графіки погодинних відключень — для побутових споживачів у більшості регіонів України. Графіки обмеження потужності — для промислових підприємств та бізнесу.

Головна причина таких заходів — дефіцит в енергосистемі, спричинений наслідками масованих російських атак на об’єкти генерації та передачі електроенергії.

Де дізнатися свій графік

В «Укренерго» наголошують, що ситуація в енергосистемі динамічна і може змінюватися.

Точний час та обсяг відключень за вашою конкретною адресою та чергою необхідно перевіряти на офіційних сторінках обленерго вашого регіону (сайт або соцмережі), на веб-ресурсах більшості місцевих адміністрацій, а також у публікаціях ЗМІ.

Компанія також звернулася до українців із проханням: коли світло з’являється за графіком, споживати його треба ощадливо, щоб зменшити навантаження на пошкоджену мережу.

Нагадаємо, експерт з енергетики попередив про важкі 2–3 тижні попереду. Нові російські удари можуть ускладнити ситуацію.