- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 180
- Час на прочитання
- 1 хв
Новий рік з обмеженнями: "Укренерго" попередило про відключення світла 31 грудня
У середу, 31 грудня, енергосистема України працюватиме в умовах обмежень.
У вівторок, 31 грудня, українцям слід бути готовими до застосування стабілізаційних відключень електроенергії. Графіки застосовуватимуть у більшості регіонів України. Причиною стали пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.
Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».
Кого стосуватимуться обмеження
Енергетики запроваджують два типи обмежень:
Графіки погодинних відключень — для побутових споживачів у більшості регіонів України.
Графіки обмеження потужності — для промислових підприємств та бізнесу.
Головна причина таких заходів — дефіцит в енергосистемі, спричинений наслідками масованих російських атак на об’єкти генерації та передачі електроенергії.
Де дізнатися свій графік
В «Укренерго» наголошують, що ситуація в енергосистемі динамічна і може змінюватися.
Точний час та обсяг відключень за вашою конкретною адресою та чергою необхідно перевіряти на офіційних сторінках обленерго вашого регіону (сайт або соцмережі), на веб-ресурсах більшості місцевих адміністрацій, а також у публікаціях ЗМІ.
Компанія також звернулася до українців із проханням: коли світло з’являється за графіком, споживати його треба ощадливо, щоб зменшити навантаження на пошкоджену мережу.
Нагадаємо, експерт з енергетики попередив про важкі 2–3 тижні попереду. Нові російські удари можуть ускладнити ситуацію.