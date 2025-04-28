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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
359
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Новий робочий тиждень здивує погодою: синоптики вразили прогнозом

Синоптики сказали, чого українцям очікувати від травня.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Погода

Погода / © ТСН

Новий робочий тиждень – новий прогноз погоди. Температура на градуснику потроху підійматиметься, але до ідеалу далеко.

Що нам приготував поточний тиждень – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Погода в Україні щоразу дивує. Від спеки температура раптово падає на 10 градусів, але потроху це буде змінюватися. Синоптики прогнозують, що вдень 28 квітня температура на градуснику становитиме до +16 градусів. Вранці та ввечері у Києві буде триматися похмура погода, вдень можливе невелике прояснення, водночас обійдеться без опадів. 

А тим часом синоптики вже прогнозують, чого українцям очікувати від травня. Ми звикли, що цей місяць в Україні – досить спекотний, адже за ним — літо. Але цього року початок травня в Україні може здивувати несподіваними погодними контрастами. Синоптики попереджають, що замість очікуваного весняного тепла до деяких регіонів може увірватися арктичне повітря і, попри тепло, яке нарешті повернулося в Україну, на початку травня знову очікуються морози. Згідно з прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів опустяться до мінусових позначок в період з 2 по 4 травня. На сайті Meteo.ua повідомляється, що в Києві у суботу, 3 травня, та у неділю, 4 травня, температура повітря вночі становитиме від -2 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть +9 - +14 градусів тепла. З травня можливі незначні опади. В Черкасах теж очікуються заморозки 3 та 4 травня. Температура опуститься до 0 градусів в нічні години. Вдень буде значно тепліше від +8 до +12 градусів. У суботу, 3 травня, можливий невеликий дощ, 4 травня – сонячно. У Львові значне пониження температури можливе 2 та 3 травня. Вночі – від -2 градусів, вдень – значно тепліше, від +7 до +10 градусів тепла. У п'ятницю, 2 травня, хмарно з проясненням, можливий дощ. У Сумах заморозки очікуються 3 та 4 травня. Температура повітря вночі становитиме від -2 градусів морозу, вдень буде тепло – від +6 до +11 градусів тепла. У суботу 3 травня можливі короткочасні опади. У Чернігові 3 та 4 травня стовпчики термометрів опустяться до 0 градусів у нічні години. Вдень потеплішає до +13 градусів. У суботу, 3 травня, можливі опади, у неділю, 4 травня, переважатиме хмарна погода.

Тим часом метеорологиня Наталія Голеня у коментарі для новини лайв нагадала, що травень — перехідний місяць, і такі коливання є типовими. Навіть після порівняно м’якої весни нерідко повертаються нічні морози. Згодом, уже в середині місяця, в Україні починають з’являтися літні атмосферні явища: грози, град і шквали. Однак, щоб вважати погоду по-справжньому літньою, середньодобова температура має стабільно триматися вище +15 °C. Про те, що перша декада травня буде холодною застерігає і народний синоптик із Волині Володимир Деркач. В коментарі “Главреду” він зазначив, що помірні температури триматимуться щонайменше до середини місяця, а вже ближче до завершення першої половини очікується потепління. У цей період можливі опади. Друга декада буде теплішою, але з меншою кількістю дощів. Хоча навіть так стабільної погоди очікувати не варто — короткочасні зливи все ж траплятимуться. Натомість третя декада, за словами Деркача, знову принесе погіршення погодних умов. Можливе зниження температури, вітри та вологість. Наприкінці місяця, втім, слід очікувати повернення тепла — не літнього, але комфортного. 

Що цікаво, за даними багаторічних спостережень, травень в Україні характеризується значними перепадами температури. Середньомісячні значення зазвичай коливаються в межах +13...+17 °C, у гірських районах — на кілька градусів нижчі. Заморозки в цей період – не виняток, бо за всю історію фіксувалися випадки морозів до -6 °C. Водночас траплялися й аномальні спекотні періоди, зокрема з температурою навіть до +39 °C.  Портал Wisemeteo прогнозує, що травень 2025 року буде доволі мінливим. Середні температури сягатимуть +13…+15 °C, однак можливі "гойдалки" — від похолодань до +6 °C до потепління до +23 °C залежно від регіону. Найбільше опадів прогнозується у другій декаді травня, ймовірні навіть затяжні дощі. Своєю чергою, AccuWeather очікує такий хід подій: у перші дні місяця температура триматиметься в межах +16 °C, на півдні до +19 °C. Вже після 7 травня можливе потепління до +17 °C із частими дощами, а в середині травня — ймовірні грози. Третя декада буде дуже комфортною — прогнозується значне підвищення температури до +23 °C.

Нагадаємо, до України йде сильне похолодання із заморозками. Найхолодніше буде від 26 до 29 квітня включно.

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Дата публікації
Кількість переглядів
359
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