Укрaїнa
7
2 хв

Новий розклад потягів Київ-Львів: чи вирішить це проблему з квитками

«Укрзалізниця» запускає тактовий рух поїздів на найпопулярнішому маршруті країни, що значно спростить планування подорожей.

Ірина Ігнатова
Потяги Укрзалізниці

Потяги УЗ курсуватимуть мід Києвом і Львовом щогодини / © Укрзалізниця

Пасажирам, які часто подорожують між Києвом та Львовом, стане значно простіше орієнтуватися у розкладі. «Укрзалізниця» впроваджує європейський підхід до організації перевезень — тактовий рух поїздів. Це означає, що рейси відправлятимуться за стабільним графіком через рівні проміжки часу.

Новий розклад почне діяти вже з 14 грудня.

Про це розповів експерт у транспортній сфері Олександр Красноштан в ефірі «Київ24»

Що зміниться для пасажирів

Експерт детально пояснив суть нововведення. За його словами, головна перевага — це передбачуваність. Людині не потрібно буде щоразу заглядати в розклад, щоб дізнатися точний час відправлення.

«Починаючи з 07:05 відправляється один поїзд, за годину, о 08:05 — другий поїзд, о 09:05 і так далі. Тобто рівно через годину відправляється кожний потяг. Те саме відбувається і зворотньо», — розповів експерт.

Така система широко використовується в країнах ЄС, наприклад, у Чехії, де поїзди між Прагою та Остравою курсують за аналогічним принципом. Це дозволяє пасажирам легко планувати свої поїздки.

Чи стане більше квитків

Попри зручність графіка, Красноштан застерігає: саме по собі це рішення не вирішить проблему дефіциту місць у пікові періоди. Фактично йдеться про оптимізацію розкладу вже наявних поїздів, а не про запуск додаткових.

«Це зручність для пасажирів, але воно не принесе більше місць, тому що для того, щоб було більше місць, необхідна більша кількість вагонів», — підкреслив експерт.

Тобто це ті самі поїзди, які раніше могли відправлятися, наприклад, о 20:21, а тепер їхній час «підтягнули» до рівної позначки, наприклад, 20:05, щоб створити єдиний ритм руху.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» оголосила про масштабне оновлення графіка: нові поїзди, більше пересадок і збільшення пасажирських місць. У новому розкладі з’явилися 11 нових поїздів.

