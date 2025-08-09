ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
46
2 хв

Новий штам COVID-19 в Україні: лікарі розкривають головні небезпеки

В Україні виявили новий варіант COVID-19 Stratus, який швидко поширюється, але викликає легкі симптоми.

Дар'я Щербак
Ковід

Ковід / © ТСН.ua

В Україні спостерігається зростання захворюваності на COVID-19 у літній період, як і торік. За даними системи рутинного епідеміологічного нагляду, минулого тижня зафіксували 684 випадки, що на 190 більше, ніж попереднього.

Про поточну ситуацію, а також про новий варіант COVID-19 XFG (Stratus) розповів в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я Олексій Даниленко.

За словами Даниленка, Stratus є одним із двох домінуючих варіантів у світі, поряд із NB.1.8.1 (Nimbus), який поки не виявили в Україні. Станом на 16 липня підтверджено 38 випадків Stratus у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Полтавській, Чернігівській областях та Києві.

Stratus має підвищену здатність до поширення, однак не спричиняє тяжчого перебігу захворювання. У більшості випадків хворі скаржаться лише на охриплість та симптоми верхніх дихальних шляхів.

Експерт наголосив, що найефективнішим засобом захисту від COVID-19 залишається вакцинація. Більшість людей можуть робити щеплення за спрощеною схемою — раз на рік відповідно до оновлених рекомендацій НТГЕІ та наказу МОЗ №1380 від 5 серпня 2024 року.

Ревакцинація через 6–12 місяців передбачена для груп ризику: осіб з ослабленим імунітетом, хронічними захворюваннями, вагітних, людей віком понад 60 років, а також представників професійних груп ризику — медиків, військових, вчителів.

Нагадаємо, міжнародна команда науковців із США та Італії оприлюднила результати масштабного дослідження, яке ставить під сумнів ефективність масової вакцинації проти COVID-19.

За підрахунками, вакцини врятували приблизно 2,5 мільйона життів за весь період пандемії — у кілька разів менше, ніж раніше заявляла Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).

