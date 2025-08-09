Новий штам коронавірусу вже в Україні: де фіксують випадки інфікування

Коронавірус. / © Associated Press

В Україні фіксують новий штамп коронавірусу Stratus. Він - один із двох найпоширеніших у світі. Другий за "популярністю" - штам NB.1.8.1 (Nimbus), але його в нашій країні поки що немає.

Про це заявив виконувач обов'язків генерального директора Центру громадського здоров'я України Олексій Даниленко.

Наразі симптоми коронавірусу було виявлено у людей у восьми областях України: Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Чернігівській, Запорізькій, Полтавській, Київській та в Києві.

“Новий тип вірусу демонструє підвищену здатність до поширення, але не призводить до тяжчого перебігу захворювання. У більшості випадків клінічна картина обмежується симптомами з боку верхніх дихальних шляхів у вигляді охриплості”, - розповів представник МОЗ.

Експерт каже, що наразі немає жодної катастрофічної ситуації з Сovid-19 - медична система не перевантажена хворими. Сплеск захворюваності влітку відбувається щороку.

Як повідомлялося, у Великій Британії поширюється новий варіант COVID‑19 під назвою Stratus (XFG та XFG.3), який став провідним у 30 % випадків у країні. Незвичайною ознакою зараження цією мутацією є виразна хрипкість у голосі, про що повідомляли пацієнти. Поточні дані не свідчать про тяжчий перебіг хвороби або збільшення смертності. Хоча присутні певні мутації, які можуть допомагати вірусу ухилятися від імунітету.