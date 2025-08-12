ТСН у соціальних мережах

Новий штам вірусу COVID-19 поширюється Україною: експертка розповіла, чим він загрожує

Stratus не є небезпечним для більшості, проте може ускладнювати перебіг хвороби у груп ризику.

Дар'я Щербак
COVID-19

COVID-19 / © коллаж ТСН.ua/Bene Gusto

Новий варіант вірусу під назвою Stratus поширюється світом та Україною, але не становить серйозної загрози для більшості населення.

Про це в ефірі телеканалу «Київ24» повідомила директор Інституту епідеміології та інфекційних хвороб Вікторія Задорожна.

За її словами, Всесвітня організація охорони здоров’я нині класифікує віруси лише за двома категоріями: ті, що потребують моніторингу, та ті, що становлять інтерес.

Вірусів, які викликають занепокоєння, наразі немає. Stratus належить до групи, що потребує моніторингу, оскільки активно циркулює і може швидко змінюватися.

Фахівці зазначають, що попри високу здатність до адаптації, Stratus не викликає більш тяжких захворювань чи підвищеної смертності. Його властивості наближаються до респіраторних вірусів, з якими люди живуть постійно.

Найбільший ризик новий штам становить для маленьких дітей та людей похилого віку, у яких перебіг хвороби може бути тяжчим. У більшості ж випадків інфекція минає у легкій формі.

Нагадаємо, у Києві зафіксовано сезонний підйом захворюваності на COVID-19, зростає кількість госпіталізацій, зокрема пацієнтів у тяжкому стані. Напередодні вересня традиційно фіксується сплеск випадків інфекції.

Фахівці закликають кожного подбати про власний захист та носити маски у місцях масового скупчення людей, особливо в закритих просторах.

Також докторка медичних наук повідомила, що ризик підхопити COVID-19 Stratus найбільше стосується людей з хронічними захворюваннями, літніх та дітей через слабший імунітет.

