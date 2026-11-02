Новий скандал навколо фігуранта «Карфагена»: службове авто, «Буковель» і розслідування ДБР

Проти Сергія Кропиви відкрили нове кримінальне провадження / © Одеська ОВА

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В Україні відкрили ще одне кримінальне провадження проти посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиви, який уже проходить як ключовий фігурант у резонансній справі НАБУ та САП «Карфаген». Про це стало відомо 2 листопада 2026 року.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

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Щодо Сергія Кропиви відкрили ще одне кримінальне провадження

Цього разу заступника керівника Департаменту міжнародного співробітництва ОГП Сергія Кропиву підозрюють у зловживанні службовим транспортом для приватних відпочинкових поїздок.

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Нове кримінальне провадження зареєстрував виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський. Справу передали до Державного бюро розслідувань.

За словами очільника відомства, під час внутрішньої перевірки фахівці виявили серйозні порушення в діяльності посадовця. Службова інспекція зафіксувала систематичну відсутність Кропиви на робочому місці та регулярне використання службової автівки для власних потреб, зокрема для поїздок на гірськолижний курорт «Буковель».

«Окремо за результатами службового розслідування я зареєстрував і доручив ДБР розслідування відносно Кропиви», — розповів Ковальський.

У цій ситуації йдеться про порушення трудової дисципліни та про діяння з ознаками кримінального правопорушення.

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Окрім цього, Антон Ковальський звернув увагу на обставини призначення посадовця, назвавши Сергія Кропиву показовим прикладом того, як кадр потрапляє до органів прокуратури не з внутрішньої системи та поза передбаченими конкурсними процедурами.

Днями фігурантам справи «Карфаген» зменшили застави: чому

Вищий антикорупційний суд минулого тижня продовжив ще на два місяці тримання під вартою для трьох учасників злочинної організації, викритої під час операції «Карфаген» в Офісі Генерального прокурора.

Водночас суд зменшив розміри застави: для керівника угруповання, заступника керівника підрозділу ОГП Сергія Кропиви — зі 120 млн грн до 93 млн грн; для його спільниці та співмешканки Єлизавети Івахненко («Музи») — з 20 млн грн до 15 млн грн; для довіреної особи (адвоката) — з 15 млн грн до 11,6 млн грн.

У разі внесення коштів підозрювані зобов’язані виконувати низку процесуальних обов’язків, зокрема, здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

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Що відомо про справу НАБУ «Карфаген»

Нагадаємо, правоохоронці з НАБУ та САП провели масштабну спецоперацію «Карфаген», викривши злочинне угруповання на базі Офісу Генерального прокурора. За даними слідства, посадовці з середини 2025 року систематично «кришували» мережу шахрайських кол-центрів і відмивали мільйонні прибутки.

Організатором схеми називають заступника начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву — він фігурує у справі під псевдо «Канцлер». Кропиву затримали 4 вересня.

Для легалізації коштів угруповання спрямувало понад 20 млн грн на купівлю нерухомості, коштовностей і авто, ще 12 млн грн переписали на підставних осіб, а 10 млн грн розподілили по рахунках родичів.

Збагачення «Канцлера» розпочалося ще за часів роботи в кіберполіції та Одеській ОДА. Обійнявши посаду в ОГП через прогалини в законодавстві без конкурсу, він намагався підпорядкувати собі всі справи щодо кол-центрів, забезпечуючи лише видимість боротьби з ними заради відсотків від прибутків. Посадовець активно розставляв довірених осіб на керівні посади в обласних прокуратурах та виходив далеко за межі офіційних повноважень.

На оприлюднених НАБУ записах затриманий згадує свого керівника — «шефа» з по батькові «Андрійович», що викликало припущення щодо причетності Генерального прокурора Руслана Андрійовича Кравченка. У зв’язку з цим детективи НАБУ провели нічні обшуки в службових приміщеннях Кравченка, його першої заступниці Марії Вдовиченко та інших підрозділів ОГП.

Після відкриття кримінального провадження проти своїх підлеглих генеральний прокурор втік з країни.

Чим міг займатися Сергій Кропива

Заступник начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генерального прокурора Сергій Кропива, якого слідство підозрює у причетності до кришування діяльності шахрайських колцентрів, міг контролювати ремонт у будинку генпрокурора Руслана Кравченка в Козині.

Про це на засіданні ВАКС заявив прокурор САП з посиланням на матеріали ОРД та розмову фігурантів від 4 березня 2026 року. За даними обвинувачення, Кропива також допомагав з оформленням візи до США для дружини генпрокурора та організовував день народження Кравченка в Мадриді, що свідчить про їхні близькі та неформальні стосунки.

Правоохоронці викрили злочинну організацію в межах операції «Карфаген» 4 вересня. За версією САП і НАБУ, угруповання було створене в середині 2025 року та систематично отримувало неправомірну вигоду від шахрайських колцентрів із подальшим відмиванням коштів.

У відповідь на розслідування Офіс генпрокурора поставив питання щодо правомірності обшуків НАБУ у своїх приміщеннях. Сам Руслан Кравченко заявив про непричетність до схеми, відсторонив Кропиву та ініціював процес його звільнення.

Після цього Кравченко втік з країни.

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