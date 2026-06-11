Новий скандал: у Польщі виступили з резонансною вимогою щодо Бандери

Прапор Польщі. / © pixabay.com

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Фракція партії «Право і справедливість» (PiS) у міській раді Кельце (Польща) закликають мера українського міста Вінниця Сергія Моргунова перейменувати вулицю Степана Бандери. Депутати навіть направили мерії Мачєю Якубчику резолюцію.

Про це повідомляє регіональний канал Telewizja Świętokrzyska.

«Кельцька міська рада офіційно звертається до мера Вінниці та Вінницької міської ради з проханням змінити назву вулиці Степана Бандери. Кельце та Вінницю об’єднує 70-річна історія партнерства, заснована на культурному і економічному обміні, а також дружбі між нашими жителями», — йдеться у тексті резолюції.

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В PiS сподіваються, що під час сесії всі депутати підтримають документ «щодо заклику змінити назву вулиці імені Степана Бандери у Вінниці».

Традиційно польські депутати пригадали, як допомагали українцям, зокрема жителям Вінниці, після 24 лютого 2022-го, коли Росія «вчинила брутальну агресію».

«Громада Кельце без вагань та з повною відданістю поспішила тоді з гуманітарною, матеріальною та інституційною допомогою для Вінниці та тисяч українських біженців, розділяючи з вами біль та підтримуючи вашу боротьбу за свободу», — йдеться у тексті.

Водночас вони додали, що «справжня дружба також вимагає діалогу на складні й болючі теми». Ініціатори резолюції акцентували, мовляв, у Польщі постать Степана Бандери і спадщина ОУН-УПА асоціюються з «масовими звірствами», а тому «є плямою на партнерстві між нашими місцевими органами влади».

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Депутати PiS висловили переконання, що в Україні є інші постаті, чиїми іменами можна назвати вулицю Бандери у Вінниці. За їхніми словами, «такий жест із боку міста Вінниця, зроблений у дусі взаємної поваги й історичної істини, став би знаковим символом зрілості партнерства» сторін.

«Очищення публічного простору Вінниці від символів, що розділяють поляків та українців, зміцнить наше партнерство на наступні десятиліття», — сказано у резолюції.

Вінниця відмовилася від автобусів з Кельце

Очільниця міста Кельце Агата Войда повідомила, що Вінниця не отримає польські автобуси. Мер українського міста Сергій Моргунов відкликав запит на передавання обласному центру 15 списаних автобусів від польського міста-побратима Кельце. Адже на тлі скандалу з УПА з’явилося чимало дискусій навколо звернення Вінниці.

Зауважимо, що проти передавання автобусів виступили депутати міськради Кельце Мачєй Якубчик та представник партії «Право і Справедливість» Марчин Стемпнєвський.

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«Він (мер Вінниці Моргунов — Ред.) зробив це тому, що не хотів, щоб питання допомоги місту, яке живе в умовах війни, стало інструментом політичного конфлікту та причиною нових поділів. Це жест, який заслуговує на повагу», — йдеться у дописі очільниці польського міста.

Нагадаємо, наприкінці травня Володимир Зеленський присвоїв бригаді власних військ назву «Героїв УПА». Це викликало хвилю обурення в Польщі. Президент Кароль Навроцький навіть заявив про позбавлення українського колеги Ордена Білого Орла, який Зеленський отримав у квітні 2023-го. Вже відбулося засідання Капітули цього ордену щодо державної нагороди для президента України. Рішення наразі не ухвалене.

Дата публікації 20:06, 09.06.26 Кількість переглядів 18 Україна та Польща на межі розколу? Як Росія використовує історичні суперечки про УПА

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