Новий стандарт напруги 230 вольтів: чи вплине це на тариф для українців

Чи вплине новий стандарт напруги на тарифи / © ТСН

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З 1 липня в Україні змінюється стандарт напруги до 230 вольтів. Однак на тарифи це ніяк не вплине.

Про це розповів Сергій Нагорняк, народний депутат України від фракції “Слуга народу”.

“Наші енергомережі достатньо застарілі, і щоб надати якісну напругу для споживачів, треба проводити величезну кількість робіт, щоб навантаження було рівномірним по кожній лінії”, — зазначив він.

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Також нардеп запевняє: платити українцям більше не потрібно буде.

“Попри те, що перехід буде складний, на тариф це ніяк не вплине абсолютно, — наголошує Нагорняк.

Раніше НБУ спрогнозував підвищення тарифів на комуналку.