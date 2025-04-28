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- Укрaїнa
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Новий стандарт напруги 230 вольтів: чи вплине це на тариф для українців
Однак нова постанова поки що на папері, в “Укренерго” не давали роз'яснення.
З 1 липня в Україні змінюється стандарт напруги до 230 вольтів. Однак на тарифи це ніяк не вплине.
Про це розповів Сергій Нагорняк, народний депутат України від фракції “Слуга народу”.
“Наші енергомережі достатньо застарілі, і щоб надати якісну напругу для споживачів, треба проводити величезну кількість робіт, щоб навантаження було рівномірним по кожній лінії”, — зазначив він.
Також нардеп запевняє: платити українцям більше не потрібно буде.
“Попри те, що перехід буде складний, на тариф це ніяк не вплине абсолютно, — наголошує Нагорняк.
Раніше НБУ спрогнозував підвищення тарифів на комуналку.