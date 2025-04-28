ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
93
Час на прочитання
1 хв

Новий стандарт напруги 230 вольтів: чи вплине це на тариф для українців

Однак нова постанова поки що на папері, в “Укренерго” не давали роз'яснення.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Чи вплине новий стандарт напруги на тарифи

Чи вплине новий стандарт напруги на тарифи / © ТСН

З 1 липня в Україні змінюється стандарт напруги до 230 вольтів. Однак на тарифи це ніяк не вплине.

Про це розповів Сергій Нагорняк, народний депутат України від фракції “Слуга народу”.

“Наші енергомережі достатньо застарілі, і щоб надати якісну напругу для споживачів, треба проводити величезну кількість робіт, щоб навантаження було рівномірним по кожній лінії”, — зазначив він.

Також нардеп запевняє: платити українцям більше не потрібно буде.

“Попри те, що перехід буде складний, на тариф це ніяк не вплине абсолютно, — наголошує Нагорняк.

Раніше НБУ спрогнозував підвищення тарифів на комуналку.

Дата публікації
Кількість переглядів
93
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie